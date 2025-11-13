Noticias
KIOXIA presenta las SSD EXCERIA BASIC, rápidas y asequibles
KIOXIA ha anunciado el lanzamiento de las EXCERIA BASIC, una nueva serie de unidades de estado sólido que la compañía independiente líder en venta de almacenamiento sólido dirige a consumidores que buscan una SSD rápida y asequible para actualizar ordenadores de sobremesa o portátiles.
Las EXCERIA BASIC utilizan el formato M.2 2280, el más extendido para instalar este tipo de unidades de almacenamiento interno. Se conecta a una interfaz PCIe 4.0 (4×4) y ofrece velocidades de lectura/escritura secuenciales de 7.300 / 6.800 Mbytes por segundo respectivamente, y velocidades aleatorias de 1.000.000 / 1.250.000 IOPS en lectura/escritura.
Este rendimiento en transferencia de datos, junto al soporte para la tecnología NVMe 2.0d que reduce la latencia en la ruta de E/S del sistema entre la unidad SSD y la CPU, lo que se traduce en un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta, es más suficiente para la mayoría de consumidores sin tener que escalar a las Gen5, más rápidas, pero con precio más elevado.
«Actualizar un ordenador de sobremesa o portátil debe resultar sencillo, asequible y, lo que es más importante, debe aportar un aumento notable del rendimiento», declaró Paul Rowan, vicepresidente y director de marketing de KIOXIA Europe. «Eso es exactamente para lo que está diseñada la serie de unidades SSD EXCERIA BASIC. Para proporcionar a quienen lo usan a diario tiempos de carga más rápidos, multitareas más fluidas y una experiencia más receptiva, todo ello sin salirse del presupuesto».
Las SSD EXCERIA BASIC se comercializan en capacidades de almacenamiento de 1 TB y 2 Tbytes e incluyen gratuitamente el software de gestión SSD Utility, diseñado para ayudar a que la unidad funcione correctamente, añadiendo además control del mantenimiento, monitorización, actualización del firmware y más.
Las unidades tienen un grado de resistencia mínima de 600 Tbytes escritor y un tiempo medio entre fallos (MTTF) de 1,5 millones de horas. KIOXIA ofrece una garantía de cinco años para esta serie. No sabemos precio, pero deben ser bastante económicos.
