Conecta con nosotros

Noticias

KIOXIA presenta las SSD EXCERIA BASIC, rápidas y asequibles

Publicado

el

13 noviembre, 2025
EXCERIA BASIC

KIOXIA ha anunciado el lanzamiento de las EXCERIA BASIC, una nueva serie de unidades de estado sólido que la compañía independiente líder en venta de almacenamiento sólido dirige a consumidores que buscan una SSD rápida y asequible para actualizar ordenadores de sobremesa o portátiles.

Las EXCERIA BASIC utilizan el formato M.2 2280, el más extendido para instalar este tipo de unidades de almacenamiento interno. Se conecta a una interfaz PCIe 4.0 (4×4) y ofrece velocidades de lectura/escritura secuenciales de 7.300 / 6.800 Mbytes por segundo respectivamente, y velocidades aleatorias de 1.000.000 / 1.250.000 IOPS en lectura/escritura.

Este rendimiento en transferencia de datos, junto al soporte para la tecnología NVMe 2.0d que reduce la latencia en la ruta de E/S del sistema entre la unidad SSD y la CPU, lo que se traduce en un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta, es más suficiente para la mayoría de consumidores sin tener que escalar a las Gen5, más rápidas, pero con precio más elevado.

«Actualizar un ordenador de sobremesa o portátil debe resultar sencillo, asequible y, lo que es más importante, debe aportar un aumento notable del rendimiento», declaró Paul Rowan, vicepresidente y director de marketing de KIOXIA Europe. «Eso es exactamente para lo que está diseñada la serie de unidades SSD EXCERIA BASIC. Para proporcionar a quienen lo usan a diario tiempos de carga más rápidos, multitareas más fluidas y una experiencia más receptiva, todo ello sin salirse del presupuesto».

EXCERIA BASIC

Las SSD EXCERIA BASIC se comercializan en capacidades de almacenamiento de 1 TB y 2 Tbytes e incluyen gratuitamente el software de gestión SSD Utility, diseñado para ayudar a que la unidad funcione correctamente, añadiendo además control del mantenimiento, monitorización, actualización del firmware y más.

Las unidades tienen un grado de resistencia mínima de 600 Tbytes escritor y un tiempo medio entre fallos (MTTF) de 1,5 millones de horas. KIOXIA ofrece una garantía de cinco años para esta serie. No sabemos precio, pero deben ser bastante económicos.

Categorías relacionadas:

Editor en MC, MCPRO y MuyCanal. Al día de todas las tecnologías que pueden marcar tendencia en la industria.

Click para comentar

Lo más leído