Con el fin del soporte oficial para Windows 10, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre de 2025, adquirir una licencia de Windows 11 Pro se ha convertido en un paso casi obligatorio para mantener tu PC seguro, actualizado y con un rendimiento óptimo.

Empresas, profesionales y usuarios particulares ya están afrontando este cambio con el fin de seguir recibiendo actualizaciones de seguridad y nuevas funciones. Si quieres saber cómo comprar una licencia de Windows 11 Pro segura y legal ahorrando sigue leyendo. En esta guía te explicaremos todo lo que debes saber, y descubrirás cómo comprar licencias de software al mejor precio.

La forma más sencilla de comprar una licencia de Windows 11 Pro original y a buen precio es confiar en distribuidores certificados. Comprar una licencia original te garantiza un sistema operativo estable, protegido y ajustado a las normas de Microsoft.

Con Windows 11 Pro disfrutarás de herramientas diseñadas para la productividad y la seguridad, como BitLocker para el cifrado, escritorio remoto y gestión de dispositivos empresariales, todo ello con una interfaz moderna y fluida.

Cuánto cuesta una licencia de Windows 11 Pro y por qué comprar una clave oficial

El precio oficial de Windows 11 Pro en la Microsoft Store es de 259,00 €, disponible en formato digital. Sin embargo, es posible ahorrar de forma legal y segura gracias a distribuidores autorizados que ofrecen claves de Windows 11 originales a precios mucho más competitivos.

Comprar una licencia de Windows 11 Pro original garantiza el pleno cumplimiento de los términos de uso de Microsoft y permite recibir todas las actualizaciones de seguridad a través de Windows Update, evitando cualquier riesgo asociado al uso de copias no oficiales o versiones “crackeadas”.

Una licencia oficial, por tanto, es sinónimo de seguridad, legalidad y ahorro a largo plazo, gracias a un sistema estable que se actualiza automáticamente mediante Windows Update.

Dónde comprar una clave de Windows 11 Pro de forma segura y ahorrar

La mejor forma de comprar una licencia de Windows 11 Pro legalmente, de manera rápida y económica, es acudir a Mr Key Shop, un e-commerce europeo especializado en licencias de Windows 11, Microsoft Office, antivirus, software profesional y sistemas operativos.

Con más de 18 años de experiencia en el sector, Mr Key Shop es un referente para quienes buscan licencias de software originales con entrega digital inmediata, asistencia gratuita en español e incluso una garantía de “satisfacción o reembolso”.

Todo el proceso se realiza en línea, de forma simple y segura: puedes comprar la licencia de Windows 11 Pro en pocos minutos y recibirla directamente por correo electrónico. El modelo de entrega digital elimina los envíos físicos, reduciendo el impacto medioambiental y fomentando un enfoque más sostenible.

Todos los pagos son rastreables y seguros, gracias a métodos como:

PayPal (con opción de dividir el pago en 3 plazos);

Stripe para pagos con tarjeta;

Klarna, Apple Pay, Google Pay y Amazon Pay.

Cada compra está protegida por la garantía Trusted Shops hasta 2.500 €, que cubre cualquier imprevisto y certifica la fiabilidad de los comercios electrónicos europeos más seguros.

El catálogo también incluye Microsoft Office 2024, Windows Server, licencias Autodesk (como AutoCAD 2026), además de los mejores antivirus, VPN, utilidades y programas profesionales.

Cada licencia se envía por correo electrónico junto con las instrucciones paso a paso para descargar, instalar y activar el software, incluso para usuarios sin experiencia. En pocos minutos, el sistema estará perfectamente activo y actualizado.

Requisitos del sistema y compatibilidad

Windows 11 Pro requiere un hardware relativamente reciente, pero la mayoría de los PC fabricados en los últimos años ya son compatibles. Windows 11 introduce especificaciones técnicas más estrictas, centradas en la seguridad como elemento clave. En particular, Microsoft exige la presencia del TPM 2.0 (Trusted Platform Module) o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM) y compatibilidad UEFI con Secure Boot.

El módulo TPM 2.0 es un chip dedicado a la gestión de claves criptográficas y a la verificación de la integridad del sistema operativo. Estos son los requisitos mínimos para instalar Windows 11 Pro:

Procesador: 1 GHz o superior, 64 bits, con al menos 2 núcleos o SoC compatible;

1 GHz o superior, 64 bits, con al menos 2 núcleos o SoC compatible; RAM: mínimo 4 GB;

mínimo 4 GB; Almacenamiento: al menos 64 GB;

al menos 64 GB; Firmware: UEFI con Secure Boot activado;

UEFI con Secure Boot activado; TPM: versión 2.0;

versión 2.0; Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 12 o posterior (controlador WDDM 2.0);

compatible con DirectX 12 o posterior (controlador WDDM 2.0); Pantalla: HD (720p) de al menos 9 pulgadas con 8 bits por canal de color;

HD (720p) de al menos 9 pulgadas con 8 bits por canal de color; Conexión a Internet: necesaria para la configuración y las actualizaciones.

Aunque no se recomienda, es posible instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos utilizando procedimientos alternativos no oficiales que implican realizar modificaciones.

Si tienes dudas sobre si tu PC cumple con los requisitos tranquilo, porque Microsoft ofrece la herramienta gratuita “Comprobación de integridad del PC” para verificar en segundos la compatibilidad del dispositivo. Para garantizar estabilidad y seguridad siempre es recomendable cumplir los requisitos oficiales.

Cómo descargar Windows 11 Pro

Existen dos métodos principales para obtener Windows 11:

Descargar la ISO oficial desde el sitio web de Microsoft, ideal para realizar una instalación limpia mediante una memoria USB o un DVD arrancable (por ejemplo, con Rufus).

desde el sitio web de Microsoft, ideal para realizar una instalación limpia mediante una memoria USB o un DVD arrancable (por ejemplo, con Rufus). Actualizar gratuitamente desde Windows 10 Pro usando el Asistente de instalación de Windows 11, siempre que la versión anterior esté activada con una clave válida.

Descargar la imagen ISO de Windows 11 Pro

La forma más directa de instalar Windows 11 Pro es descargar el archivo ISO oficial desde el sitio de Microsoft. Este archivo permite crear un medio de instalación, como una memoria USB o un DVD, utilizando herramientas gratuitas como Media Creation Tool o Rufus. Es la solución ideal para quienes desean realizar una instalación limpia, por ejemplo, en un ordenador nuevo o tras formatear el disco.

Después de crear el dispositivo de arranque, basta con conectarlo al PC, acceder a la BIOS o UEFI y establecerlo como unidad de inicio principal. Desde ahí, el sistema guiará automáticamente al usuario durante el proceso de instalación de Windows 11 Pro.

Actualizar de Windows 10 Pro a Windows 11 Pro gratis

Quienes ya utilizan Windows 10 Pro pueden pasar a la nueva versión sin coste adicional mediante el Asistente de instalación de Windows 11, disponible en el sitio oficial de Microsoft. El proceso es sencillo y seguro, pero para realizar la actualización gratuita es necesario que Windows 10 esté activado con una clave válida.

Antes de comenzar, se recomienda:

Hacer una copia de seguridad de los datos importantes , aunque el sistema conservará automáticamente ciertos archivos y configuraciones.

, aunque el sistema conservará automáticamente ciertos archivos y configuraciones. Asegurarse de tener instaladas todas las actualizaciones recientes en Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update.

Una vez verificados estos pasos, descarga y ejecuta el Asistente de instalación, que comprobará la compatibilidad del dispositivo, descargará los archivos necesarios y guiará al usuario paso a paso. Tras varios reinicios, el sistema se actualizará a Windows 11 Pro, manteniendo intactos programas, documentos y preferencias.

Cómo instalar Windows 11 Pro paso a paso

La instalación de Windows 11 Pro es un proceso sencillo y en gran parte automatizado, aunque requiere algunos pasos iniciales para asegurar que todo funcione correctamente. Si vas a instalarlo en un ordenador nuevo o recién formateado, reinicia el PC y accede a la BIOS o UEFI pulsando la tecla correspondiente (normalmente F2, F12 o Supr).

Dentro del BIOS/UEFI, comprueba dos configuraciones clave:

Verifica que el modo Secure Boot esté activado para garantizar una instalación segura y compatible con Windows 11.

Establece la unidad de arranque principal como el dispositivo que contiene el medio de instalación (USB o DVD con el archivo ISO).

Guarda los cambios (normalmente con F10) y reinicia el PC con el medio conectado. El instalador de Windows 11 Pro se cargará automáticamente, permitiéndote elegir entre una instalación rápida o personalizada. Tras copiar los archivos del sistema y varios reinicios, el sistema estará listo para configurarse y usar.

Cómo activar Windows 11 Pro con una clave de producto

Durante el proceso de instalación de Windows 11 Pro, el sistema le pedirá que introduzca la clave de producto, es decir, el código de activación que le permite asociar permanentemente la licencia a su dispositivo.

Una vez introducida y validada, la instalación continuará automáticamente hasta completarse la configuración.

Si no dispone de la clave inmediatamente, puede seleccionar la opción «No tengo una clave de producto» para finalizar la configuración. De este modo, Windows 11 Pro se instalará en modo no activado y podrá proceder posteriormente a la activación en unos sencillos pasos.

Para activar Windows 11 Pro después de la instalación:

Abre el menú Inicio y selecciona el icono del engranaje para acceder a Configuración , o pulsa la combinación de teclas Win + I .

y selecciona el icono del engranaje para acceder a , o pulsa la combinación de teclas . En el menú lateral, ve a Sistema > Activación.

En la sección Estado de activación , haz clic en Cambiar clave de producto . Se abrirá una ventana dedicada.

, haz clic en . Se abrirá una ventana dedicada. Introduce la clave de activación de Windows 11 Pro que recibiste en el momento de la compra (una secuencia de 25 caracteres alfanuméricos).

Haz clic en Siguiente y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.

Al cabo de unos instantes, aparecerá el mensaje «Windows está activado», lo que confirma que el sistema se ha registrado correctamente y se ha vinculado a tu cuenta de Microsoft.

Esta operación es necesaria para desbloquear todas las funciones de personalización, recibir las actualizaciones oficiales y garantizar que tenemos el sistema operativo activado de manera legal.

Pasar de Windows 11 Home a Pro: cómo funciona la actualización

Los usuarios de Windows 11 Home pueden actualizar en cualquier momento a la versión Windows 11 Pro, pero es importante saber que se trata de dos ediciones distintas.

Por lo tanto, la actualización no es gratuita: para completarla, es necesario adquirir una nueva clave de activación (product key) de Windows 11 Pro, ya que Microsoft no prevé una actualización directa entre las dos versiones, como ocurría, por ejemplo, en el paso de Windows 10 a Windows 11.

La buena noticia es que el proceso es muy sencillo y no requiere una reinstalación completa del sistema operativo. Todos los programas, archivos y configuraciones personales permanecen inalterados, pero es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos más importantes como medida de precaución.

Para pasar de Windows 11 Home a Pro, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre el menú Inicio y ve a Configuración > Sistema > Activación. Haz clic en Cambiar clave de producto. Introduce la nueva clave de Windows 11 Pro adquirida en un distribuidor autorizado. Confirma y espera a que se verifique la clave.

Una vez validado el código, el sistema procederá automáticamente con la actualización. En algunos casos, puede ser necesario reiniciar el PC, tras lo cual el sistema estará actualizado y activado como Windows 11 Pro.

Este método es rápido, seguro y no implica la pérdida de los datos presentes en el dispositivo. En pocos minutos, el sistema operativo estará completamente actualizado y listo para su uso profesional.

Windows 11 Home y Pro: principales diferencias

Tanto Windows 11 Home como Windows 11 Pro ofrecen una experiencia de usuario moderna, estable y fluida, pero la versión Pro integra herramientas diseñadas para un uso profesional y empresarial.

Entre las principales diferencias se encuentran:

BitLocker , para el cifrado avanzado de datos;

, para el cifrado avanzado de datos; Escritorio remoto , para acceder a su PC de forma segura desde cualquier lugar;

, para acceder a su PC de forma segura desde cualquier lugar; Gestión de dispositivos y políticas de seguridad (Group Policy) ;

; Integración con Azure Active Directory y compatibilidad con dominios empresariales.

La versión Home, por su parte, está pensada para uso doméstico o personal, y ofrece todas las funciones básicas para el trabajo diario, la navegación y el entretenimiento, pero sin las opciones de administración de TI y protección avanzada de la versión Pro.

En esencia, Windows 11 Pro es la opción ideal para profesionales, autónomos y empresas que buscan un entorno de trabajo completo, seguro y flexible.

Comprar Windows 11 Pro Key de forma segura, legal y económica

El cambio a Windows 11 Pro permite que tu ordenador funcione de una manera más segura, con la máxima productividad y fiabilidad. Por eso, elegir una licencia original y certificada es el paso más importante para evitar riesgos y mantener el sistema siempre actualizado.

Al confiar en un distribuidor autorizado como Mr Key Shop, puedes comprar Windows 11 Pro de forma legal y segura, recibirás la licencia en pocos minutos y ahorrarás en comparación con el precio que tiene dicho sistema operativo en la tienda de Microsoft. Sin suscripciones, sin riesgos: solo software auténtico, asistencia gratuita y un servicio de atención al cliente siempre disponible y gratuito.