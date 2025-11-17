Noticias
iPhone Air 2, en marcha a pesar de las bajas ventas
iPhone Air 2, la segunda generación del teléfono móvil más delgado de Apple, está en desarrollo y se lanzará el próximo año junto a los iPhone 18, asegura el especialista de Apple en Bloomberg, Mark Gurman.
El iPhone Air no logró romper la tendencia negativa de los modelos iPhone Mini y iPhone Plus, y no ha sido un éxito comercial, según los últimos informes de ventas. Y es que el simple adelgazamiento no es suficiente por sí mismo para vender más unidades. Puede ser una muestra de tecnología, pero no es algo que atraiga especialmente a unos consumidores que ya usan terminales muy, muy delgados, y que quizá esperan otro tipo de mejoras como la de la autonomía.
iPhone Air 2, preparando el plegable Fold
El analista comenta que los móviles delgados de Apple serán clave para otro modelo más importante, el iPhone Fold que sí va a ser un antes y un después en la oferta de Apple porque supondrá la -esperadísima- entrada de la compañía en el mercado de los móviles plegables.
Gurman cree que el iPhone Air 2 será crucial para la cadena de suministro de Apple, y que las bajas ventas de la versión original es solo un problema secundario. Esto también explica por qué el precio del dispositivo no fue particularmente competitivo en comparación con el iPhone 17 Pro.
Además, desmiente los rumores de que el sucesor podría tener una cámara dual. Según su información, la mayor mejora del iPhone Air 2 será el chipset Apple A20, más eficiente y fabricado con tecnología de 2 nm, que debería ofrecer una mayor duración de la batería. El analista no espera una cámara dual en el Air hasta que se pueda adoptar esta característica en el iPhone Fold.
Gurman reitera que el lanzamiento del iPhone 18 se realizará en dos fases. La primera incluye el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone 18 Fold , que se espera que lleguen, como es habitual, en septiembre de 2026. La segunda fase comprende el iPhone 18, el iPhone 18e y este iPhone Air 2 que se lanzaría posteriormente a comienzos de 2027, seguramente coincidiendo con la nueva generación de móviles de Samsung que suele llegar por esas fechas.
El hecho de que Apple no haya llamado al iPhone Air «iPhone 17 Air» le da a la compañía mayor libertad para lanzar un sucesor en un calendario diferente, y es probable que la segunda generación llegue al mercado un año y medio después del original. Gurman recalca que esto no se debe a cifras de ventas decepcionantes, sino que fue planeado desde el principio. Se espera que este lanzamiento escalonado del iPhone continúe durante varios años, incluyendo el año del aniversario, 2027, cuando se prevé el debut del iPhone rediseñado (posiblemente llamado iPhone 20) con cristal curvado y cámara bajo la pantalla.
iPhone Air 2, en marcha a pesar de las bajas ventas
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVIII)
Opera integra un visualizador musical con soporte para streaming
2026, el año de la despedida de Tim Cook
GeForce RTX 5080, en oferta por 999 euros, ¡aprovéchalo ya!
NotebookLM añade Deep Research
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
Windows 11 rebajado a 18,2 euros con las ofertas del 11 del 11 de GvGMall
iPhone Air 2, en marcha a pesar de las bajas ventas
ASUS ROG lanza el monitor OLED más rápido del planeta
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
AMD da pistas sobre los requisitos de Windows 12
Valve lanzará Steam Frame y un nuevo mando de control esta semana
Las GeForce RTX 60 podrían retrasarse, os explicamos por qué
Lo más leído
-
GuíasHace 6 días
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
-
NoticiasHace 7 días
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
-
PrácticosHace 4 días
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
-
NoticiasHace 3 días
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo