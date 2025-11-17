iPhone Air 2, en marcha a pesar de las bajas ventas

iPhone Air 2, la segunda generación del teléfono móvil más delgado de Apple, está en desarrollo y se lanzará el próximo año junto a los iPhone 18, asegura el especialista de Apple en Bloomberg, Mark Gurman.

El iPhone Air no logró romper la tendencia negativa de los modelos iPhone Mini y iPhone Plus, y no ha sido un éxito comercial, según los últimos informes de ventas. Y es que el simple adelgazamiento no es suficiente por sí mismo para vender más unidades. Puede ser una muestra de tecnología, pero no es algo que atraiga especialmente a unos consumidores que ya usan terminales muy, muy delgados, y que quizá esperan otro tipo de mejoras como la de la autonomía.

iPhone Air 2, preparando el plegable Fold

El analista comenta que los móviles delgados de Apple serán clave para otro modelo más importante, el iPhone Fold que sí va a ser un antes y un después en la oferta de Apple porque supondrá la -esperadísima- entrada de la compañía en el mercado de los móviles plegables.

Gurman cree que el iPhone Air 2 será crucial para la cadena de suministro de Apple, y que las bajas ventas de la versión original es solo un problema secundario. Esto también explica por qué el precio del dispositivo no fue particularmente competitivo en comparación con el iPhone 17 Pro.

Además, desmiente los rumores de que el sucesor podría tener una cámara dual. Según su información, la mayor mejora del iPhone Air 2 será el chipset Apple A20, más eficiente y fabricado con tecnología de 2 nm, que debería ofrecer una mayor duración de la batería. El analista no espera una cámara dual en el Air hasta que se pueda adoptar esta característica en el iPhone Fold.

Gurman reitera que el lanzamiento del iPhone 18 se realizará en dos fases. La primera incluye el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone 18 Fold , que se espera que lleguen, como es habitual, en septiembre de 2026. La segunda fase comprende el iPhone 18, el iPhone 18e y este iPhone Air 2 que se lanzaría posteriormente a comienzos de 2027, seguramente coincidiendo con la nueva generación de móviles de Samsung que suele llegar por esas fechas.

El hecho de que Apple no haya llamado al iPhone Air «iPhone 17 Air» le da a la compañía mayor libertad para lanzar un sucesor en un calendario diferente, y es probable que la segunda generación llegue al mercado un año y medio después del original. Gurman recalca que esto no se debe a cifras de ventas decepcionantes, sino que fue planeado desde el principio. Se espera que este lanzamiento escalonado del iPhone continúe durante varios años, incluyendo el año del aniversario, 2027, cuando se prevé el debut del iPhone rediseñado (posiblemente llamado iPhone 20) con cristal curvado y cámara bajo la pantalla.