En tecnología, el tiempo corre con una cadencia diferente. Lo que ayer era innovación, hoy es estándar y mañana, obsolescencia. No hace tanto, Google Assistant representaba la punta de lanza de Google en el ecosistema de los asistentes por voz, una especie de mayordomo digital que, con una orden hablada, ponía el mundo en marcha. Hoy, en cambio, su desaparición ya tiene fecha: marzo de 2026.

Que el fin de Google Assistant era inminente no es una novedad. Lo sabíamos desde que Google comenzó a integrar Gemini, su nuevo modelo de IA conversacional, en los mismos espacios que antes ocupaba el Asistente. El cambio ha sido progresivo, pero implacable. Ahora, según un nuevo documento interno, la compañía ha definido el calendario exacto para su retirada definitiva, y será dentro de apenas unos meses.

El reemplazo es total. En dispositivos Android, Gemini ha tomado el control de tareas como abrir apps, redactar mensajes o consultar información, superando a Assistant no solo en capacidades, sino en ambición: ya no se trata solo de interpretar comandos, sino de mantener conversaciones, generar contenidos y adaptarse al contexto. Gemini ha llegado para ocupar un papel más amplio y, sobre todo, más alineado con el futuro de la IA generativa.

Para los usuarios, el cambio será gradual pero perceptible. Algunos dispositivos ya muestran a Gemini como asistente predeterminado, mientras que otros mantienen aún la opción de Google Assistant, que seguirá funcionando de forma limitada hasta su cierre. Las funciones más básicas —como controlar dispositivos, reproducir música o establecer recordatorios— continuarán activas durante el periodo de transición, pero Google ha dejado claro que no recibirá nuevas funciones

La muerte de Assistant, de hecho, no empieza ahora. Desde hace más de un año, Google ha ido eliminando funciones avanzadas, integraciones con apps y opciones que antes eran parte del núcleo del servicio. La incorporación de Gemini no es solo una actualización técnica, sino una reconstrucción completa de su asistente digital, basada en modelos de lenguaje de última generación y diseñada para un nuevo paradigma de interacción.

Y así, otro capítulo tecnológico se cierra. Google Assistant pasará a engrosar la lista de productos que definieron una época, pero que fueron reemplazados por versiones más sofisticadas. Gemini recoge el testigo con una propuesta más ambiciosa, capaz de generar respuestas, comprender matices y adaptarse al usuario. Pero quienes alguna vez dijimos “Ok Google” con naturalidad, seguramente sentiremos una punzada de nostalgia cuando el silencio sustituya esa voz familiar.

