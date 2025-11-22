Chuwi LarkBox X, un miniPC que vale mucho y cuesta muy poco

No es un secreto que, en general, en la redacción de MuyComputer tenemos, como uno de nuestros múltiples intereses compartidos, el mundo de los miniPC. Y es que algunos fabricantes, que han apostado por este formato, no dejan de sorprendernos con dispositivos capaces de concentrar unas prestaciones de primera en un espacio realmente minúsculo, o de proponernos soluciones extremadamente polivalentes por precios que resultan sorprendentes. Y este segundo es el caso del Chuwi LarkBox X.

Si nos lees con frecuencia y desde hace ya algún tiempo, es posible que este MiniPC te resulte familiar, y es que ya te hablamos de él cuando llegó al mercado, como evolución más que destacable de su modelo predecesor. Y es que si la versión anterior se sostenía en un Ryzen 7 3750H, vimos cómo daba el salto a un Intel N100, lo que supuso una mejora en rendimiento más que notable. Y además, para que el cambio fuera más visible, la marca también cambió el diseño del chasis.

Pues bien, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva versión, equipada con un N150, actualmente podemos encontrar una oferta a tener muy en cuenta, y es que, temporalmente, puedes comprar un Chuwi LarkBox X N100 por tan solo 127,65 euros. Una cantidad llamativamente baja para un equipo que, sin llegar a competir con estaciones de trabajo, sí ofrece una respuesta más que solvente para todo tipo de tareas cotidianas, ya sea trabajo ofimático, consumo multimedia, navegación web o incluso uso doméstico en entornos de educación o teletrabajo.

El chip Intel N100 de cuatro núcleos, basado en la arquitectura Alder Lake-N, sustituye a las antiguas líneas Celeron y Pentium con un enfoque claro: bajo consumo, buena eficiencia térmica y soporte para tecnologías modernas. A esto hay que sumarle una GPU integrada Intel UHD con capacidad para gestionar vídeo en 4K y hasta tres pantallas simultáneas, gracias a las salidas HDMI, DisplayPort y USB-C. Todo en un cuerpo diminuto, con tubos de calor de 8 mm y un ventilador que gestiona eficazmente la disipación térmica.

En cuanto a memoria, incluye 12 GB de RAM LPDDR5, suficiente para mantener múltiples pestañas abiertas, trabajar con documentos pesados o reproducir contenido 4K sin interrupciones. El almacenamiento corre a cargo de una SSD PCIe de 512 GB, que puede sustituirse fácilmente si se necesita más capacidad. Un equilibrio ideal entre rendimiento y coste, especialmente en este rango de precio.

Pero si hay algo que llama la atención, más allá de su tamaño, es su conectividad. El Chuwi LarkBox X incluye no uno, sino dos puertos Ethernet de 2,5 GbE, algo que incluso equipos mucho más caros no siempre ofrecen. A esto se suman Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, cuatro USB 3.2 tipo A, un USB-C adicional, jack de audio de 3,5 mm, HDMI y DisplayPort. Un abanico más que generoso para un miniPC que cabe en la palma de la mano.

Una de las mayores virtudes de los miniPC como el LarkBox X es su versatilidad de aplicación. Su equilibrio entre tamaño, consumo y conectividad le permite encajar en múltiples contextos: puede ser un ordenador principal para usuarios con necesidades básicas, pero también un equipo auxiliar en una oficina, un dispositivo para estudiantes o incluso un segundo sistema en el hogar. Todo ello sin ocupar apenas espacio y con un funcionamiento silencioso.

También es especialmente eficaz como centro multimedia, gracias a su capacidad para gestionar contenido 4K y conectarse a varias pantallas simultáneamente. Esto lo convierte en una solución excelente para colocar junto a un televisor o monitor grande, usándolo para acceder a plataformas de streaming, música, navegación o incluso servicios de juegos en la nube. Y su conectividad —con dos puertos LAN de 2,5 GbE y Wi-Fi 6— abre la puerta a usos más avanzados: desde nodo de red o servidor doméstico hasta sistema de control para domótica o estación de emulación retro.

La suma de todo esto —diseño, eficiencia, conectividad, bajo consumo y el precio de derribo que ofrece ahora Chuwi— convierte al LarkBox X en una propuesta realmente tentadora para quienes buscan un equipo versátil sin gastar mucho. Incluso si su perfil técnico no permite soñar con tareas pesadas o edición avanzada, lo cierto es que cumple sobradamente para el día a día. Y, sinceramente, por poco más de 120 euros, cuesta encontrar una opción más completa.