Aprovecha el Black Friday y consigue tu impresora HP Smart Tank al mejor precio
La semana pasada os explicamos qué son las impresoras HP Smart Tank, y os explicamos qué ventajas ofrecen frente a las impresoras tradicionales basadas en cartuchos de tinta.
Estas impresoras son mucho más cómodas y sencillas de utilizar, requieren menos mantenimientos gracias a sus depósitos rellenables y a sus botellas de larga duración, y nos permiten imprimir con calidad profesional reduciendo el coste por página, porque sus consumibles son muy económicos.
Si te interesan estas impresoras pero tienes un presupuesto muy ajustado tranquilo, estás de suerte, porque con las ofertas del Black Friday muchos modelos de la serie HP Smart Tank han bajado de precio, y ahora se pueden comprar con descuentos de hasta un 41%.
Todas las impresoras HP Smart Tank incluyen un pack de botellas de tinta que nos permitirá imprimir hasta tres años sin tener que comprar nuevos consumibles, lo que significa que podremos olvidarnos de la tinta durante mucho tiempo, y que rentabilizaremos la compra de esta nueva impresora en poco tiempo.
¿No sabes qué impresora HP Smart Tank elegir? Tres recomendaciones
Multifunción HP Smart Tank 5108
- Utiliza cuatro botellas de tinta, una para blanco y negro y tres para color.
- Tiene una velocidad de impresión de hasta 12 páginas por minuto en blanco y negro y 5 páginas por minuto a color.
- Función de escaneado y copia con una velocidad de copia de hasta 10 páginas por minuto en blanco y negro y 2 páginas por minuto en color.
- Conectividad Wi-Fi.
- Volumen máximo de trabajo: 3.000 páginas al mes.
- Volumen de trabajo recomendado: hasta 800 páginas al mes.
Este modelo es ideal para estudiantes, hogares, autónomos, pequeños comercios y profesionales independientes. Está en oferta por 143,49 euros.
Multifunción HP Smart Tank 7005
- Utiliza cuatro botellas de tinta, una para blanco y negro y tres para color.
- Imprime a doble cara.
- Tiene una velocidad de impresión de hasta 15 páginas por minuto en blanco y negro y de 9 páginas por minuto a color.
- Función de escaneado y copia con una velocidad de copia de hasta 13 páginas por minuto en blanco y negro y 6 páginas por minuto en color.
- Conectividad Wi-Fi.
- Volumen máximo de trabajo: 5.000 páginas al mes.
- Volumen de trabajo recomendado: 1.300 impresiones al mes.
Es una opción intermedia muy recomendable para estudiantes que imprimen con frecuencia, y también para artistas, diseñadores y otros perfiles profesionales que impriman con frecuencia y que necesiten trabajar con impresiones a doble cara de forma automática, pero que no requieran de otras funciones avanzadas, como el fax integrado. Está en oferta por 197,16 euros.
Multifunción HP Smart Tank 7606
- Utiliza cuatro botellas de tinta, una para blanco y negro y tres para color.
- Imprime a doble cara.
- Tiene una velocidad de impresión de hasta 15 páginas por minuto en blanco y negro y de 9 páginas por minuto a color.
- Función de escaneado y copia con una velocidad de copia de hasta 13 páginas por minuto en blanco y negro y 6 páginas por minuto en color.
- Conectividad Wi-Fi.
- Fax integrado.
- Volumen máximo de trabajo: 6.000 páginas al mes.
- Volumen de trabajo recomendado: 1.600 impresiones al mes.
Una impresora recomendada para usuarios tanto domésticos como profesionales que impriman con mucha frecuencia, y que quieran simplificar su entorno de impresión reduciendo mantenimientos y costes de impresión. Está en oferta por 289 euros.
Contenido elaborado en colaboración con HP.
