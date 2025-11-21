Consigue tu impresora HP Smart Tank en oferta y con 3 años de tinta incluida

Si crees que imprimir en casa es engorroso y caro es que no conoces HP Smart Tank. Estas impresoras utilizan un sistema de depósito de tinta recargable fácilmente que nos permitirá olvidarnos para siempre de los cartuchos de tinta, y nos ayudará a reducir en gran medida nuestros gastos de impresión.

Las impresoras HP Smart Tank pueden hacer las mismas cosas que una impresora convencional, es decir, pueden imprimir, escanear y copiar documentos, se pueden conectar a nuestra red a través de cable y Wi-Fi, y se integran sin problema en el ecosistema de software de HP. También son muy fáciles de utilizar.

Qué ventajas ofrece una impresora HP Smart Tank

Mayor comodidad: tienen depósitos de tinta rellenables, lo que significa que no tendremos que volver a comprar, cambiar y reciclar cartuchos.

tienen depósitos de tinta rellenables, lo que significa que no tendremos que volver a comprar, cambiar y reciclar cartuchos. Los depósitos son de alta capacidad , lo que significa que solo tendremos que rellenarlos ocasionalmente, ya que con cada carga tendremos tinta para imprimir de forma continuada durante bastante tiempo.

, lo que significa que solo tendremos que rellenarlos ocasionalmente, ya que con cada carga tendremos tinta para imprimir de forma continuada durante bastante tiempo. Menor coste por página, gracias al bajo precio que tienen las botellas de tinta y a la gran cantidad de páginas que podemos imprimir con ellas.

gracias al bajo precio que tienen las botellas de tinta y a la gran cantidad de páginas que podemos imprimir con ellas. Alta calidad de impresión tanto trabajando en color como en blanco y negro, gracias a la tinta original HP.

tanto trabajando en color como en blanco y negro, gracias a la tinta original HP. Fácil de utilizar: estas impresoras tienen un depósito que simplifica la recarga y evita los derrames. Además, las botellas y los depósitos están identificados por colores para que no nos equivoquemos.

estas impresoras tienen un depósito que simplifica la recarga y evita los derrames. Además, las botellas y los depósitos están identificados por colores para que no nos equivoquemos. Sus consumibles son muy económicos, podemos comprar packs de cuatro botellas de tinta por menos de 20 euros.

A todo esto debemos añadir, además, que al comprar una nueva impresora HP Smart Tank nos llevaremos tinta para poder imprimir durante tres años. Suena bien, ¿verdad? Tres años sin tener que preocuparnos por comprar tinta, y sin tener que cambiar cartuchos ni renunciar a imprimir en color.

Si estabas pensando en cambiar tu impresora o en comprar una porque no tenías ninguna estás de suerte, porque muchos modelos de la serie HP Smart Tank están en oferta por el Black Friday, y se pueden comprar con precios muy económicos.

Por ejemplo, la Smart Tank 5108 con Wi-Fi es una de las mejores opciones disponibles en oferta ahora mismo, porque está rebajada a 143,49 euros y viene con tinta para imprimir durante un máximo de tres años. Sus botellas de tinta son además muy económicos, porque un pack completo de cuatro botellas se puede comprar desde 17,99 euros.

Contenido elaborado en colaboración con HP.