Consigue Windows 10 LTSC con validez de por vida por solo 11,6 euros en las ofertas del Black Friday
El Black Friday de GvGMall ya ha comenzado, y para celebrarlo os hemos preparado un artículo donde hemos seleccionado algunas de las mejores ofertas que podemos encontrar ahora mismo en software OEM original de Microsoft para conseguir una clave de Windows 11 Home o de Windows 10 LTSC a buen precio. Este último es muy interesante si tu PC no cumple con los requisitos de Windows 11.
Si vas a montar un PC nuevo lo mejor es que escojas directamente una licencia de Windows 11, ya que tu nuevo equipo cumplirá con los requisitos de dicho sistema operativo y podrás instalarlo y activarlo sin ningún tipo de problema. Con una licencia OEM disfrutarás de todas las ventajas del software original, incluyendo:
- Todas las actualizaciones que reciba Windows 11.
- Validez de por vida: la licencia solo expira si cambias la placa base del equipo.
- Soporte oficial por parte de Microsoft.
- Todas las funciones y características de dicho sistema operativo, incluidas las de personalización, que no están disponibles sin activación.
En caso de que tu PC no cumpla con los requisitos de Windows 11 tranquilo, porque Windows 10 LTSC te ayudará a mantenerlo con vida y totalmente actualizado sin tener que cambiar el hardware. Este sistema operativo tiene soporte extendido hasta 2027 en su versión Enterprise, y hasta 2032 en su versión IoT, no trae bloatware, soporta las mismas aplicaciones que la versión estándar, es más ligera y no te dará problemas de compatibilidad.
Ofertas en licencias OEM para Windows 10 LTSC y otro software de Microsoft
Recuerda que, para conseguir esos precios, debes utilizar el cupón GVGMM en el carrito de compra antes de realizar el pago para llevarte un descuento adicional del 30%. No te olvides de este paso, porque una vez que pagues por tu pedido ya no habrá vuelta atrás y no podrás aplicar el cupón.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 clave con validez de por vida por 11,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 clave con validez de por vida por 14,13 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Home OEM con validez de por vida por 18,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Pro OEM con validez de por vida por 13,9 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Home OEM con validez de por vida por 12,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Pro OEM con validez de por vida por 20 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2016 Pro Plus rebajado a 22,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2019 Pro Plus en oferta por 41,1 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus con validez de por vida por 51 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus con calidez de por vida por 33,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
Cómo puedo conseguir Windows 10 LTSC
Si tienes dudas y no encuentras un instalador de este sistema operativo tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para crear un medio de instalación y activar el sistema operativo.
Dónde conseguir Windows 10 LTSC
- Entra en este enlace, elige la versión que quieras descargar y espera a que termine la descarga.
Cómo crear un medio de instalación
- Descarga Rufus a través de este enlace.
- Instala Rufus en tu equipo, haz doble clic y selecciona la ISO de Windows 10 LTSC que descargaste anteriormente para crear un USB de instalación. Recuerda que este debe tener una capacidad mínima de 8 GB.
Cómo instalar y activar Windows 10 LTSC
- Arranca desde la unidad USB en la que creaste el medio de instalación y sigue el proceso autoguiado.
- Una vez que llegues al escritorio pulsa la tecla de Windows y escribe «Ver si Windows está Activado». Entra en el primer resultado, haz clic en «cambiar clave de activación» y pega la licencia de Windows 10 LTSC que compraste en GvGMall.
- En unos segundos el sistema operativo quedará activado, y como dijimos con validez de por vida.
Consigue Windows 10 LTSC con validez de por vida por solo 11,6 euros en las ofertas del Black Friday
