Grok decidirá lo que ves en Twitter

Grok. Sí, esa es la palabra que Elon Musk quiere que todos tengamos presente cada vez que pensemos en inteligencia artificial. Lo ha repetido, lo ha integrado en sus empresas, lo ha de todas las funciones elementales que se esperan en un servicio de este tipo. Pero fuera del ecosistema Musk —donde conviven Twitter, xAI, Tesla y poco más— su presencia sigue siendo anecdótica. Así que, como quien empuja con fuerza una puerta que no termina de abrirse, ahora ha decidido colocar a Grok justo en el núcleo de la experiencia: será la inteligencia artificial la que decida qué ves cada vez que entres a Twitter.

El anuncio, como ya es habitual, llegó de forma directa a través de la propia cuenta de Elon Musk. En él se explicaba que, tras una actualización de la aplicación, los usuarios comenzarían a notar cambios en la pestaña “Siguiendo”. A partir de ahora, lo que antes se mostraba por orden cronológico pasará a ser filtrado por Grok, que decidirá qué publicaciones deben aparecer primero en función de lo que —supuestamente— considera interesante para cada perfil. Se abandona así el modelo clásico de presentación de contenidos para abrazar un «curado» automatizado, firmado por una IA con poco rodaje real.

El funcionamiento, según han explicado desde la cuenta oficial de Grok, se basa en un análisis personalizado del usuario. La IA valora sus interacciones, su historial y otros factores no especificados para ordenar el contenido de forma «inteligente». Es decir, no se limita a mostrar lo nuevo, sino lo que cree que merece atención. Un algoritmo con personalidad, como quien dice. Con la diferencia de que aquí no hablamos de sugerencias opcionales, sino de un filtro aplicado por defecto, que reconfigura la experiencia completa.

Eso sí, Twitter no ha eliminado del todo la posibilidad de volver al orden cronológico. Quien lo prefiera podrá cambiar la vista desde el menú, accediendo a la opción “Más reciente”. Una medida que, en apariencia, preserva la libertad del usuario, pero que también deja clara la dirección de la plataforma: el feed algorítmico se impone como estándar, y quien quiera recuperar el modelo anterior deberá buscarlo activamente. No se prohíbe, pero se esconde, como tantas otras funciones que alguna vez fueron centrales.

Lo que añade un matiz incómodo a esta decisión es el historial de Grok. Desde su lanzamiento, esta IA ha protagonizado varios episodios controvertidos: generación de imágenes explícitas sin consentimiento, respuestas cargadas de odio o antisemitismo, y errores de criterio que han dado lugar a múltiples críticas. No se trata solo de lo que puede hacer, sino de cómo lo hace. Y entregarle el control del contenido visible en una red como Twitter —que aún es una de las principales plataformas de información— no es un paso menor.

Puede que Grok sea capaz de muchas cosas. Puede que en algún momento llegue a competir con modelos más asentados. Pero si la única forma de ganar relevancia es forzar su integración en los servicios de Musk, quizá no estamos ante una innovación revolucionaria, sino ante un intento desesperado de hacerse notar. Que Grok decida lo que ves en Twitter no significa que tenga algo valioso que mostrar. A veces, el algoritmo más inteligente es el que no se mete en medio.

