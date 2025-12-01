Conecta con nosotros

A Fondo

Cyber Monday 2025, última oportunidad para comprar tecnología con descuento

Publicado

el

1 diciembre, 2025

La campaña de ofertas por el Cyber Monday 2025 es la última oportunidad de comprar tecnología con descuento antes de que suban los precios en la campaña navideña y terminen de dispararse en 2026 por el aumento de costes de la memorias informáticas. Un aspecto que los compradores deberán tener muy en cuenta.

Ya sabes que el Black Friday tiene continuación en el conocido como ‘ciber lunes’. Si el primero se concibió para compra en comercio físico el segundo es exclusivo para compra on-line. Uno y otro han perdido totalmente su esencia ante la extensión de una campaña que dura prácticamente todo el mes de noviembre y por el auge del comercio electrónico, pero el objetivo del consumidor debe seguir siendo el mismo: abaratar las compras.

Ofertas del Cyber Monday 2025

Por si no has encontrado todavía esa oferta que te enamore o no has tenido tiempo de comprar hasta ahora, debes saber que nuestro minorista de cabecera, PcComponentes, ha puesto en marcha una nueva promoción que ofrece descuentos generales de hasta el 50% en todo su catálogo y las denominadas ‘ofertas flash’ que ofrecen aún mayores descuentos por tiempo determinado.

La campaña se extenderá toda esta semana (hasta el 7 de diciembre) y, además de buenos precios, mantiene las ventajas de envíos rápidos y gratuitos (pedidos mayores a 50€), devoluciones ampliadas sin coste, financiación para el que lo necesite y en general un servicio técnico y asistencia al cliente de lo mejor del sector. Te dejamos con una selección de lo más interesante que puedes encontrar en las categorías principales.

Cyber Monday 2025

Ordenadores personales

Smartphones, tablets y wearables

Consolas y juegos

Componentes

Monitores y televisores

Periféricos

Varios

Recuerda que todo lo listado es una selección de todo lo que puedes encontrar en este Cyber Monday 2025, última oportunidad para encontrar tecnología con descuento antes de que la vorágine de las compras navideñas suba los precios.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio. Recuerda comprobar que los precios de los productos son los que señalamos en este especial, porque puede ser que la oferta esté agotada.

Categorías relacionadas:

Editor en MC, MCPRO y MuyCanal. Al día de todas las tecnologías que pueden marcar tendencia en la industria.

Click para comentar

Lo más leído