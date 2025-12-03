Windows 11 está en el ojo del huracán. No son pocos los que califican el sistema operativo como ‘desastre’ y el futuro de su desarrollo no se presenta esperanzador para los usuarios que suplicamos por un sistema ligero, rápido y sin errores. Todo lo contrario de lo que hasta ahora ha sido Windows 11, si bien los problemas son previos a su lanzamiento como luego veremos.

Si Microsoft se empeña en desarrollar Windows 11 en torno a una IA insustancial, diseñada para contentar a inversores y accionistas (hasta que la burbuja explote) pero que está lejos de lo que piden y necesitan los consumidores, habrá poco que hacer. Si Microsoft pone inteligencia humana encima de la mesa y escucha las críticas de sus clientes, Windows 11 tiene solución.

El ingeniero retirado de Microsoft, Dave Plummer, cuyo último trabajo fue el Service Pack para Windows XP, ha aportado un punto de vista del que algunos llevamos hablando hace años cuando exponíamos el problema de calidad de software de Windows. El ingeniero dice lo que muchos pensamos: cree que es hora de hacer una «pausa» y apostar por un «momento SP2» que a la compañía le funcionó muy bien en el pasado.

¿Tiene arreglo Windows 11?

Ya te hemos hablado hasta la saciedad de la problemática de un desarrollo que nació como un ‘Windows 10 tuneado’, pero más inflado, con más telemetría, lleno de bloatware, menos personalizable y servido para promocionar servicios y aplicaciones de Microsoft. A ello se sumó un incremento de requisitos de hardware que, bajo el socorrido argumento de la seguridad, pocos entendieron y más después de una gestión caótica de los mismos.

La inconsistencia de la interfaz se mantiene desde el primer día con apartados esenciales como la barra de tareas o menú de inicio sin terminar de rematar, al igual que la percepción de que Windows 11 es más lento que Windows 10 en cualquier tarea.

Y los errores… No hay semana que un nuevo fallo no se acumule a la larga lista de errores por solucionar. Hasta en Microsoft admiten que Windows 11 está roto. Una bola de nieve que se alimenta en cada nueva actualización y que habla a las claras de un control de versiones deficiente, cuando no inexistente que en plena etapa de desidia no aprovecha el gran programa de prueba que supone Windows Insiders.

No, Windows 11 no funciona. La prueba de ello es que Windows 10 mantiene una cuota de mercado superior al 40% y los usuarios no migran de sistema ni gratis, a pesar que éste haya finalizado su ciclo de vida lo que puede provocar un grave problema en la ciberseguridad mundial porque no todos están aprovechando el programa de seguridad extendida.

¿Un Service Pack para Windows 11?

El ingeniero retirado de Microsoft apuesta por un programa similar y recuerda lo sucedido décadas atrás cuando desarrollaron los Service Packs para Windows XP. Quizá obligado por la aparición del gusano Blaster apareció en 2003, Microsoft tomó una decisión decisiva: «dejamos de lado todo el trabajo de funcionalidades», recuerda.

«Durante meses, solo corregimos errores y mejoramos la seguridad. En pocas palabras, dejamos de intentar agregar valor al producto a través de características que los PM [gerentes de proyectos] pensaban que agradarían a los usuarios y, en cambio, nos centramos en cosas que habían sido importantes durante mucho tiempo pero que se habían pasado por alto».

Dos décadas después, Microsoft está llenando Windows con funciones de inteligencia artificial lo que ha provocado una avalancha de comentarios negativos. Y no es por la IA propiamente, es que se ignora las quejas de los usuarios sobre el rendimiento y la confiabilidad. Y no se dedican esos esfuerzos a solucionar lo principal: todos los fallos de Windows 11. Es natural que los usuarios no quieran más funciones ni características y exijan soluciones a lo que hay.

En lugar de rediseñar Windows como un «sistema operativo agente», Plummer dice que ha llegado el momento de que Windows 11 se centre en la estabilidad y en el rendimiento. Su receta, como hicieron en Windows XP, es simple: dedicar un ciclo de lanzamiento a la estabilidad y el rendimiento, por encima de las características. «Solo por un lanzamiento», dice. «Solo hasta que deje de ser un desastre».

El veterano ingeniero de Microsoft no puede ser más lógico y realista. Cuando algo no funciona te paras y lo arreglas. Veremos si escuchan en la sede de Redmond.