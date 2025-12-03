Chrome para Android ya permite anclar pestañas

Puede que no lo sepamos con certeza, pero seguro que todos recordamos alguna vez en la que perdimos una pestaña importante. De esas que dejamos abiertas durante días en el navegador del móvil, como si esperásemos que se resolviera sola. O que, sin querer, cerramos al hacer limpieza rápida. La gestión de pestañas ha sido durante años uno de los puntos más flojos del uso de Chrome en Android. Por eso, la llegada de una función tan básica como la de anclar pestañas se siente como un pequeño pero valioso gesto de madurez.

La función de anclar pestañas lleva tiempo disponible en la versión de escritorio de Chrome, y permite fijar determinadas páginas al borde izquierdo de la barra de pestañas, impidiendo que se cierren accidentalmente y manteniéndolas siempre accesibles. Ahora, tras años de espera por parte de los usuarios móviles, Google ha comenzado a activar esta característica también en Chrome para Android, empezando por la versión 119 del navegador, aunque aún no está habilitada por defecto para todos.

Para utilizarla, es necesario tener activada la función experimental mediante la clásica página de “chrome://flags”. En concreto, los usuarios deben buscar la opción “Enable Tab Group Save” y activarla manualmente. Una vez hecho esto, el navegador añade un nuevo botón en el menú contextual de las pestañas abiertas, que permite fijar o desanclar una página de forma individual. Por ahora, se trata de una implementación inicial, por lo que no está disponible de manera estable ni extensiva, pero todo indica que su despliegue completo llegará en breve.

Desde el punto de vista funcional, el comportamiento de las pestañas ancladas en Android es algo diferente al de la versión de escritorio. No se sitúan al margen de la barra ni se minimizan en tamaño, sino que se destacan visualmente y se mantienen agrupadas en la parte superior del gestor de pestañas. Esto responde a las particularidades de la interfaz móvil, donde el espacio en pantalla es mucho más limitado. Aun así, su utilidad es clara: conservar pestañas críticas, como sesiones de trabajo, plataformas de música o gestores de tareas.

La inclusión de esta función en la versión móvil también da pistas sobre la dirección en la que Google quiere llevar la experiencia de Chrome: una mayor homogeneidad entre plataformas. A medida que el navegador se vuelve más consistente en sus opciones —tanto en escritorio como en dispositivos móviles—, resulta más fácil para los usuarios mantener hábitos de navegación productivos y seguros. En este sentido, anclar pestañas es un paso modesto pero necesario hacia una experiencia más previsible y controlada.

Aunque todavía se trate de una función en fase experimental, su mera aparición en el canal estable de Chrome Android refleja un avance esperado desde hace años. Los usuarios de móviles llevan mucho tiempo reclamando un tratamiento más serio del navegador como herramienta de trabajo, más allá de su papel como lector de contenidos o asistente casual. Este tipo de detalles, que parecían menores, refuerzan esa aspiración.

Porque a veces lo más útil no es lo que brilla, sino lo que permanece. Anclar una pestaña no va a cambiar el mundo, pero puede salvarnos de perder una información valiosa, de repetir una búsqueda innecesaria o de interrumpir una lectura importante. Y en un entorno tan volátil como la multitarea móvil, eso no es poca cosa.

Más información