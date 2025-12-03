A Fondo
Del Cyber Monday a la Cyber Week, última semana para comprar con descuento
La campaña de ofertas por el Cyber Monday 2025 es la última oportunidad de comprar tecnología con descuento antes de que suban los precios en la campaña navideña y terminen de dispararse en 2026 por el aumento de costes de la memorias informáticas. Un aspecto que los compradores deberán tener muy en cuenta.
Ya sabes que el Black Friday tiene continuación en el conocido como ‘ciber lunes’. Si el primero se concibió para compra en comercio físico el segundo es exclusivo para compra on-line. Uno y otro han perdido totalmente su esencia ante la extensión de una campaña que dura prácticamente todo el mes de noviembre y por el auge del comercio electrónico, pero el objetivo del consumidor debe seguir siendo el mismo: abaratar las compras.
Ofertas del Cyber Monday 2025
Por si no has encontrado todavía esa oferta que te enamore o no has tenido tiempo de comprar hasta ahora, debes saber que nuestro minorista de cabecera, PcComponentes, ha puesto en marcha una nueva promoción que ofrece descuentos generales de hasta el 50% en todo su catálogo y las denominadas ‘ofertas flash’ que ofrecen aún mayores descuentos por tiempo determinado.
La campaña se extenderá toda esta semana (hasta el 7 de diciembre) y, además de buenos precios, mantiene las ventajas de envíos rápidos y gratuitos (pedidos mayores a 50€), devoluciones ampliadas sin coste, financiación para el que lo necesite y en general un servicio técnico y asistencia al cliente de lo mejor del sector. Te dejamos con una selección de lo más interesante que puedes encontrar en las categorías principales.
Ordenadores personales
- Portátil HP 15-fc0176ns AMD Ryzen 5 7520U 16GB 1TB SSD 15.6″ FHD FreeDOS Moonlight Blue a precio mínimo histórico: 349 euros.
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/256GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ Plata a precio mínimo histórico: 859 euros.
- Portátil ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5003 16″ Intel Core i7-14650HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB Eclips, por 1799 euros.
- Portátil Lenovo LOQ 15ARP9 15.6″ AMD Ryzen 7 7435HS 24GB 512GB SSD RTX 4050 FreeDOS Gris por 779 euros.
- Portátil Samsung Galaxy Book4 Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6″ Win 11 a precio mínimo histórico: 539 euros.
- Portátil MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES 15.6″ Intel Core i7-13620H 16GB 1TB RTX 5060 8GB FreeDOS por 929 euros.
- Portátil Acer TravelMate P2 TMP215-75-G2 15.6″ Intel Core Ultra 5 125H 16GB 512GB SSD Plata, por 811 euros.
- Portátil Dell DC15250 15.6″ Intel Core i5-1334U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro Negro por 499 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG001 AMD Ryzen 7 260 32GB 1TB SSD RTX 5060 14″ 2.5K por 1199 euros.
- Portátil Apple Macbook Pro Apple M3 Pro 11 Núcleos/18GB/512GB SSD/GPU 14 Núcleos/14″ Plata, por 1754 euros.
- Portátil HP Victus 15-fa2018ns 15.6″ Intel Core i5-13420H 16GB 512GB SSD RTX 3050 144Hz Azul por 649 euros.
- Portátil MSI Thin B12UC-1680XES Intel Core i5-12450H/16GB/512GB SSD/RTX 3050/15.6″ por 589 euros.
- Portátil Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1″ OLED Intel Core i9-14900HX 32GB 1TB SSD RTX 5070, por 1349 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ1382W Intel Core i7-1355U/16GB/1TB SSD/15.6″ + WIN 11 por 629 euros.
- Portátil MSI Katana 15 HX B14WGK-086XES 15,6″ Intel Core i7-14650HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 por 1349 euros.
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/512GB SSD/GPU 10 Núcleos/13.6″ Blanco Estrella por 1099 euros.
- Portátil HP OMEN 16-am0007ns 16″ Intel Core 7 240H 32GB 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 por 1099 euros.
- Portátil ASUS ROG Strix G18 G815LM-S9004 Intel Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB SSD/RTX 5060/18″, por 1899 euros.
- Portátil Alurin Go Start Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″. Quién no tiene portátil por 174 euros…
- Convertible Samsung Galaxy Book3 360 Intel Evo Core i5-1340P/16GB/512GB SSD/13.3″ Táctil Windows 11, por 649 euros.
- Chromebook ASUS CX1500CKA-NJ0445 Intel Celeron N4500/8GB/128GB eMMC/15.6″ por 249 euros.
- Sobremesa PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TB SSD / RTX 5060 + Windows 11 Home, por 769 euros.
- Sobremesa PcCom Imperial AMD Ryzen 5 7600X / 32GB / 2TB SSD / RTX 5070 + Windows 11 Home V2 por 1599 euros.
Smartphones, tablets y wearables
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre a precio mínimo histórico: 249 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con IA 256GB 5.000mAh Titanio, por 879 euros.
- Motorola Razr 50 Ultra 12GB/512GB IA Plegable 45W Fuzz Melocotón, por solo 549 euros.
- OnePlus 13 6,82″ 2K 16GB/512GB W7 BT 5.4 Snap 8 Elite 6000mAh 100w por 849 euros.
- Apple iPhone Air 256GB Azul Cielo por 1099 euros.
- Nothing Phone (3) 6.67″ AMOLED 12GB/256GB BT 6.0 WiFi 7 65W IP68 Negro por 559 euros.
- OPPO A5m 8GB 256GB 6.67″ HD+ IP65 Snapdragon 6s Batería 6000mAh Carga Rápida 45W por 129 euros.
- POCO X7 5G 8/256GB por 209 euros.
- Realme 14 Pro Plus 5G 12GB/512GB 120Hz 80W Android 15 Gris + Cargador 120W por 419 euros.
- Samsung Galaxy S25 Edge 5G Móvil Ultrafino con Galaxy AI 6.7″ 12GB 256GB Titanio, por 1158 euros.
- Xiaomi 15T 12GB 512GB 6.83″ AMOLED 5G Dual SIM Cámara Leica 50MP por 499 euros.
- Motorola Edge 60 Fusion 5G 8GB 256GB Pantalla pOLED 6.67″ TurboPower 68W por 229 euros.
- Samsung Galaxy A26 5G 6GB/128GB Smartphone 6.7″ Super AMOLED 50MP 5000mAh 25W por 303 euros.
- Apple iPhone 16 128GB por 819 euros.
- Motorola Moto G15 6.72″ 4/128GB 5200mAh por 89 euros.
- Tablet Apple iPad 2025 11″ WiFi 128GB Plata por 369 euros.
- Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi 11″ 6GB/128GB Plata por 179 euros.
- Tablet Lenovo Idea Tab Pro 12.7″ 3K 8/256GB WiFi Gris + Tab Pen Plus por 299 euros.
- Reloj Xiaomi Redmi Watch 5 Lite AMOLED Smartwatch Negro por 44 euros.
- Reloj Apple Watch SE 3 GPS 44mm Caja de Aluminio Medianoche con Correa Deportiva Medianoche M/L por 279 euros.
- Reloj Garmin Vívoactive 5 42mm Azul por 199 euros.
Consolas y juegos
- Sony PlayStation 5 Slim Digital Chasis E a precio mínimo histórico: 349 euros.
- Nintendo Switch OLED Azul Neón/Rojo Neón + juego Everybody 1-2 por 329 euros.
- Consola portátil ASUS ROG XBOX Ally 7″ AMD Ryzen Z2 A 16GB 512GB SSD Windows 11 Home Blanca, por 599 euros.
- Consola portátil Anbernic RG40XX H Retro Portátil 64GB Negra, por solo 59 euros.
- Sony PlayStation Portal Midnight Black, por 194 euros.
- Pack volante-pedales Logitech Pack G923 Volante y Pedales para PS4/PS5/PC + Driving Force Shifter por 448 euros.
- Nintendo Switch 2 Cámara HD con Micrófono Integrado y Conexión USB-C por 51 euros.
- Mando Microsoft Inalámbrico Xbox Series/One/PC por 45 euros.
- Mando Gaming Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded inalámbrico/alámbrico PC/PS5 Modular Blanco por 139 euros.
- Joystick Thrustmaster SimTask FarmStick – Multifuncional para Farming Negro por 69 euros.
- Volante de carreras FR-TEC GRAND CHELEM MK II Wheel por 94 euros.
- Asiento para simuladores de conducción Next Level Racing ERS1 por 249 euros.
- Asiento para simuladores de conducción Indeca Optimus Racer GTR Gaming Cockpit por 299 euros.
- Decenas de videojuegos con descuento para todas las plataformas.
Componentes
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 449 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 644 euros.
- Tarjeta Gráfica Palit Infinity 2 OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por solo 279 euros.
- Tarjeta Gráfica PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 FSR 4, por 629 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 599 euros.
- Tarjeta Gráfica Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 Dual-X Cooling Gaming, por 289 euros.
- Tarjeta Gráfica PNY GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 789 euros.
- SSD WD Black SN850X 1TB Disco SSD 7300MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 16GT/s por 109 euros.
- SSD Kioxia Exceria Pro 1 TB Disco SSD 7300MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 Negro, por 77 euros.
- SSD Samsung 990 Pro 1TB Disco SSD 7450MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4, por 129 euros.
- SSD Kingston NV3 1TB Disco 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand, por 79 euros.
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz, por 467 euros.
- CPU Intel Core i5-14600KF 3.5/5.4GHz Box por 209 euros.
- Placa Base ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI por 467 euros.
- Refrigerador líquido Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Kit 360mm por 154 euros.
- PSU Forgeon Reactor 1200W Cybenetics Gold ATX 3.1 PCIe 5.1 Full Modular por 169 euros.
Monitores y televisores
- Oferta Flash. Monitor AOC C27G4ZXE 27″ LED Fast VA FullHD 280Hz 1ms Curva a precio mínimo histórico: 109 euros.
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS 31.5″ QD-OLED 4K UHD 165Hz HDR400 0.03ms FreeSync Premium Pro, por 779 euros.
- Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00 48.9″ QD OLED Dual QHD 144Hz FreeSync Premium Pro Curva por 799 euros.
- Samsung Odyssey G3 G30D 24″ LED FullHD 180Hz FreeSync por 103 euros.
- AOC G4 U27G4R 27″ Fast IPS 4K UHD 160Hz / FHD 320Hz HDR400 Adaptive Sync por 268 euros.
- MSI MAG 276CXF 27″ LED Rapid VA FullHD 280Hz Adaptive Sync Curva por 139 euros.
- PcCom Elysium Pro 27″ Fast IPS QHD 200Hz 1ms Adaptive Sync por 124 euros.
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 26.5″ OLED QHD 240Hz FreeSync Premium por 479 euros.
- TV LG OLED evo OLED55C54LA 55″ 4K Dolby Vision Dolby Atmos Smart TV WiFi 6 por 899 euros.
- TV Samsung Q7F QE43Q7FAAU 43″ QLED 4K Ultra HD Smart TV WiFi Negro por 299 euros.
- TV Philips LED 40″ 40PFS6000 FullHD Dolby Audio HDR10 Titan por 189 euros.
- TV Hisense 65A6K 65″ LED UltraHD 4K HDR10+ por 359 euros.
- TV LG QNED AI 43QNED81A6A 43″ 4K UltraHD Smart TV webOS HDR10 Dolby Digital Plus por 369 euros.
- TV Nilait Prisma 32HC7002NW 32″ LED HD Ready White por 120 euros.
- TV Samsung TQ55S85FAUXXC OLED 55″ 4K UHD AI Procesador NQ4 20 120Hz Smart TV WiFi por 699 euros.
- TV Xiaomi QLED 43″ A PRO 2026 4K Smart TV Google TV WiFi Bluetooth Chromecast, por 259 euros.
Periféricos
- Oferta Flash. Silla Corsair TC100 RELAXED v2 Fabric Gaming con Cojín y Almohada Cervical Gris/Negra a precio mínimo histórico: 159 euros.
- Oferta Flash. Auriculares Apple AirPods 4 – Inalámbricos con Estuche de Carga a precio mínimo histórico: solo 99 euros.
- Teclado ASUS ROG Azoth Mecánico Moonlight QWERTY Español White a precio mínimo histórico: 209 euros.
- Teclado Forgeon Meteor Gaming Wireless RGB 98% Negro por 66 euros.
- Corsair Gaming Bundle Corsair K55 CORE RGB + Corsair Harpoon RGB Pro + Corsair MM100 + Corsair HS35 por 79 euros.
- Ratón Logitech G G502 X Gaming Negro 25600 DPI por 64 euros.
- Ratón Apple Magic Mouse Superficie Multi‑Touch Blanca, por 79 euros.
- Ratón Razer Basilisk V3 Gaming Óptico RGB 26000 DPI por 49 euros.
- Ratón HyperX Pulsefire Haste 2 Ratón Gaming RGB 26000 DPI Negro por solo 29 euros.
- Auriculares Tempest GHS400 Gaming RGB Wireless PC por 34 euros.
- Silla Razer Iskur V2 X Fabric Gaming Negra/Verde por 219 euros.
- Silla Newskill Kitsune V2 Gaming Tela Transpirable Estructura Acero Negro-Gris por 164 euros.
- Mesa Trust GXT 700 OMNIUS Gaming 120x60cm Negra por 69 euros.
- Mesa Forgeon Battleground Gaming Regulable en Altura con Motor 140x70cm RGB Negra, por 249 euros.
- Torre PC Forgeon Mithril ARGB Mesh Torre ATX Negra, por 89 euros.
- Impresora HP DeskJet 4320 Multifunción Color WiFi + 3 Meses Gratis de Impresión Instant Ink, por 59 euros.
Varios
- Oferta Flash. Patinete eléctrico SmartGyro Z-One 2 – 10″ 350W Azul a precio mínimo histórico: 199 euros.
- Robot aspirador Xiaomi Vacuum tirado de precio: solo 78 euros.
- Robot aspirador Roomba 105 en pack con Friegasuelos 7000Pa Blanco + Base de Autovaciado a precio mínimo histórico: 199 euros.
- Cafetera DeLonghi Piccolo XS Dolce Gusto Blanca + Pack 48 Cápsulas por 54 euros.
- Cafetera Krups Piccolo XS Dolce Gusto Negro/Gris por 39 euros.
- Cafetera DeLonghi Rivelia Superautomática con Molinillo Integrado 19 Bares, por 499 euros.
- Afeitadora Philips Series 7000 S7886/35 Eléctrica Seco/Mojado, por 99 euros.
- Freidora Cecotec Cecofry Advance 9000 Window sin Aceite Digital 9L 2200 W Negra, por 75 euros.
- Patinete eléctrico B-Mov 4.0 Tramuntana 500W (Máx. 800W) 10″ Negro Homologado DGT a precio mínimo histórico: 379 euros.
- Baliza V16 SOS Flash EVO Homologada DGT Geolocalizada Base Magnética Amarillo, por 32 euros.
Recuerda que todo lo listado es una selección de todo lo que puedes encontrar en este Cyber Monday 2025, última oportunidad para encontrar tecnología con descuento antes de que la vorágine de las compras navideñas suba los precios.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio. Recuerda comprobar que los precios de los productos son los que señalamos en este especial, porque puede ser que la oferta esté agotada.
