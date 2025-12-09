A Fondo
Corsair prepara una blanca Navidad… llena de ofertas
Parece mentira, pero ya estamos a puertas de la Navidad. El turrón ya puebla lineales y más lineales de los supermercados, los villancicos ya se han hecho con el control del hilo musical de centros comerciales y el papel de regalo se vende por arrobas. En la parte más positiva, eso sí, nos preparamos para recibir regalos (y también para hacerlos, claro), y es aquí donde Corsair, con su formidable catálogo de componentes y dispositivos, nos quiere echar una mano para hacer más felices a los nuestros (y también a nosotros mismos, claro).
¿Cómo? Pues de la manera que todos esperamos, es decir, con unas ofertas que ponen al alcance de prácticamente cualquier bolsillo productos que, para muchos, son objetos de deseo. Desde el chasis para montar el PC que siempre has soñado, hasta el teclado con el que notar un singular salto de rendimiento a la hora de jugar a tu shooter favorito o unos auriculares con los que disfrutar del mejor sonido posible, ya sea para jugar o para disfrutar de tus pelis favoritas (sí, ya he asumido el rol del auto-regalo), no dejes de repasar esta selección de ofertas pero, además, ten en cuenta que te mostramos algunas destacadas por la propia marca, así como otras que hemos escogido nosotros mismos, pero en la web de Corsair puedes encontrar muchos más precios excepcionales.
Top de Corsair
Como indicaba antes, dentro de su enorme cantidad de ofertas de Corsair para estas Navidades, la propia marca ha hecho una selección TOP, 13 ofertas que no deberías perderte. Son las siguientes:
- Chasis FRAME 4500X RS-R ARGB Tempered Glass Mid-Tower, Black —
199,9€→ 169,9€ (15%, ahorro de 30,00 €). Solo desde el 15/12 hasta el 31/12.
- Refrigeración CORSAIR iCUE LINK TITAN 240 RX RGB White AIO, 240mm Radiator, Liquid CPU Cooler —
169,9€→ 144,9€ (15%, ahorro de 25,00 €). Solo desde el 15/12 hasta el 31/12.
- Memoria RAM DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 DRAM 6400MT/s CL36 Intel XMP Memory Kit ‚ Black —
259,99€→ 219,99€ (15%, ahorro de 40,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 14/12.
- Memoria RAM VENGEANCE RGB 96GB (4x24GB) DDR5 CUDIMM 7000MT/s CL36 Memory Kit —
429,99€→ 389,99€ (9%, ahorro de 40,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 14/12.
- Ventilador CORSAIR QX RGB Series, iCUE LINK QX120 RGB, 120mm Magnetic Dome RGB Fan, Starter Ki —
169,9€→ 129,9€ (24%, ahorro de 40,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 25/12.
- Auriculares Corsair VIRTUOSO RGB Wireless Headset, White – EU —
209,99€→ 99,99€ (52%, ahorro de 110,00 €). Solo desde el 10/12 hasta el 31/12.
- Auriculares VIRTUOSO RGB WIRELESS High-Fidelity Gaming Headset — Carbon —
209,99€→ 99,99€ (52%, ahorro de 110,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 14/12.
- Auriculares HS65 Surround Carbon —
89,99€→ 59,99€ (33%, ahorro de 30,00 €). Solo desde el 14/12 hasta el 31/12.
- Auriculares HS65 Wireless (Carbon) —
134,99€→ 89,99€ (33%, ahorro de 45,00 €). Solo desde el 14/12 hasta el 31/12.
- Ratón IRONCLAW RGB —
64,99€→ 49,99€ (12%, ahorro de 15,00 €). Solo desde el 14/12 hasta el 31/12.
- Monitor 315QHD165 —
449,99€→ 299,99€ (33%, ahorro de 150,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 31/12.
- Fuente de alimentación RMx Shift White Series, RM850x Shift White, 850 Watt, 80 PLUS GOLD Certified, Fully Modular Power Supply —
169,9€→ 134,9€ (21%, ahorro de 35,00 €). Solo desde el 15/12 hasta el 31/12.
- SSD EX100U 4TB Portable Solid State USB Type-C Storage Drive —
409,99€→ 349,99€ (15%, ahorro de 60,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 31/12.
Nuestra selección
Como indicaba al principio, a la propuesta de ofertas destacables realizada por la propia Corsair, en MuyComputer hemos revisado todas las ofertas, y nos hemos quedado con éstas, que sin duda te recomendamos:
- Refrigeración CORSAIR H100 RGB, 240mm Radiator, Liquid CPU Cooler —
114,9€→ 89,9€ (22%, ahorro de 25,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Refrigeración CORSAIR iCUE LINK TITAN 240 RX LCD AIO, 240mm Radiator, Liquid CPU Coole —
264,9€→ 224,9€ (15%, ahorro de 40,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 25/12.
- Chasis 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower, White/Satin Gray Aluminum —
209,9€→ 79,9€ (62%, ahorro de 130,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Chasis 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower, Black/Walnut Wood —
209,9€→ 89,9€ (57%, ahorro de 120,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Silla T3 Rush (2023) – Grey and Charcoal —
329,9€→ 259,99€ (21%, ahorro de 69,91 €). Solo desde el 08/12 hasta el 06/01.
- Silla CORSAIR TC500 LUXE Gaming Chair – Shadow —
549,9€→ 449,99€ (18%, ahorro de 99,91 €). Solo desde el 08/12 hasta el 06/01.
- Ventilador CORSAIR LX-R RGB Series, iCUE LINK LX140R RGB White, 140mm RGB Fan, Single Fan —
49,9€→ 33,9€ (32%, ahorro de 16,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Ventilador CORSAIR QX RGB Series, iCUE LINK QX120 RGB, 120mm Magnetic Dome RGB Fan, Expansion Kit —
54,9€→ 37,9€ (31%, ahorro de 17,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Bundle M75 Mouse and HS65 SURROUND Headset Gaming Bundle —
179,98€→ 99,99€ (44%, ahorro de 79,99 €). Solo desde el 08/12 hasta el 20/12.
- Bundle M55 Lightweight Mouse and HS65 Surround Headset Gaming Bundle —
129,98€→ 79,99€ (38%, ahorro de 49,99 €). Solo desde el 02/12 hasta el 24/12.
- Auriculares Corsair VIRTUOSO RGB Wireless Headset, White – EU —
209,99€→ 99,99€ (52%, ahorro de 110,00 €). Solo desde el 10/12 hasta el 31/12.
- Auriculares HS80 RGB WIRELESS Premium Gaming Headset with Spatial Audio — Carbon (EU) (Revival Series) —
149,99€→ 79,99€ (47%, ahorro de 70,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 30/12.
- Teclado Drop CSTM80 Keyboard Call of Duty: Warzone Edition —
299,99€→ 149,99€ (50%, ahorro de 150,00 €). Solo desde el 02/12 hasta el 31/12.
- Teclado K70 Pro TKL (Marshall) PBT Black Keycap —
189,99€→ 149,99€ (21%, ahorro de 40,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 04/01.
- Ratón M75 WL-BLK-RGB —
129,99€→ 79,99€ (38%, ahorro de 50,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 25/12.
- Ratón DOOM: The Dark Ages: M75 WIRELESS —
139,99€→ 89,99€ (36%, ahorro de 50,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 04/01.
- Monitor 45WQHD240 —
2399,99€→ 1299,99€ (46%, ahorro de 1100,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 31/12.
- Monitor 32UHD144-A —
999,99€→ 699,99€ (30%, ahorro de 300,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 31/12.
- Fuente de alimentación RMx Shift Series, RM1000x, 1000 Watt, 80 PLUS GOLD Certified, Fully Modular Power Supply —
206,9€→ 139,9€ (32%, ahorro de 67,00 €). Solo desde el 08/12 hasta el 22/12.
- Fuente de alimentación HXi Series (2025), HX1200i, 1200 Watt, 80 PLUS Platinum, C14 Version —
314,9€→ 249,9€ (21%, ahorro de 65,00 €). Solo desde el 15/12 hasta el 31/12.
Aún hay más…
Corsair tiene, en su tienda online, un apartado que siempre me ha gustado mucho. Me refiero al Custom Lab, un espacio en el que puedes personalizar el aspecto de algunos de sus productos y dispositivos, con opciones de diseños, colores, etcétera, componiendo de este modo un setup que disfrutarás cada vez que lo observes. Pues bien, desde este enlace, podrás acceder a ofertas especiales en la personalización de tus dispositivos.
Y, como ya indicaba antes, en este artículo puedes encontrar dos selecciones de las mejores ofertas, la realizada por Corsair y los que hemos elegido nosotros mismos. Pero hay muchas, muchísimas más. Así, si quieres explorar todo lo que te ofrece la marca para estas Navidades, no dejes de revisar con regularidad la página web en la que Corsair irá publicando todas las ofertas. Eso sí, recuerda visitarla con regularidad, porque a lo largo del mes habrá muchas (y muy interesantes) sorpresas. ¡Avisado estás!
