Filtración masiva de secretos de Resident Evil Requiem: todo lo que sabemos

Se ha producido una filtración masiva de detalles secretos y de datos muy importantes sobre Resident Evil Requiem que Capcom había intentado mantener a buen recaudo. Antes de entrar a verlos os dejo un aviso importante, y es que algunos de ellos afectan a la historia del juego, y por tanto son «spoilers» que quizá queráis evitar si tenéis pensado comprarlo.

Dicho esto, empezamos con uno de esos secretos a voces que la propia Capcom había puesto, a su manera, en entredicho: Leon S. Kennedy estará presente en Resident Evil Requiem. Esto se ha confirmado con la imagen promocional que han recibido varios usuarios de PS5 al precomprar el juego a través de la tienda oficial de PlayStation.

Qué nos dice esta imagen promocional de Resident Evil Requiem

Leon aparece en la imagen, justo en segundo plano, mientras que Grace Ashcroft aparece en el centro ocupando el primer plano. Esto nos dice que Grace será la protagonista, el auténtico personaje principal, pero también revela que Leon será un personaje jugable.

La imagen nos muestra a un Leon envejecido, con un rostro endurecido y un gesto de pocos amigos, lo que sugiere que su papel en la historia podría tener un trasfondo bastante dramático e impactante.

Otra cosa que debemos tener claro es que la jugabilidad de ambos personajes será muy diferente. Grace es una primeriza, lo que significa que no tiene la experiencia de Leon, y que por tanto será más vulnerable y que sus escenas se centrarán más en la supervivencia y el terror, mientras que Leon, todo un veterano, tendrá una jugabilidad más enfocada a la acción.

Todavía no tenemos claro cuál será el alcance de la aparición de Leon en este juego. No sabemos si será parecida a la de Chris Redfield en Resident Evil Village, o si por el contrario tendrá un rol más importante y una mayor presencia a nivel jugable.

La ambientación del juego se inspira en los Resident Evil clásicos

Tanto que recuerda en algunos momentos a la mansión del Resident Evil original. Con este juego Capcom ha querido volver a las raíces de la franquicia en muchos aspectos, y la ambientación y la escenografía son dos claves muy importantes en este sentido.

También hemos podido confirmar que los zombis estarán presentes en Resident Evil Requiem, y que la jugabilidad básica, a nivel general, tendrá una base muy parecida a lo que vimos en Resident Evil 2 Remake, uno de los mejores juegos que ha creado Capcom hasta la fecha.

Esta información, y la anterior, tienen su origen en fuentes oficiales, así que podemos darlas como confirmadas y totalmente válidas. Los detalles que vamos a ver a continuación no proceden de una filtración de fuentes oficiales, pero tienen un alto grado de credibilidad, así que merecen ser tenidas en cuenta.

Otros rumores fiables, pero no confirmados

Alyssa Ashcroft, la madre de Grace Ashcroft, podría ser el monstruo que persigue a Grace en una parte del juego.

El villano principal de esta entrega, Victor Yurichenko, cuenta con la ayuda de dos enemigos más, llamados Ellen y Palach.

Leon aparece en dos fases: investigando a Victor y luego rescatando a Grace de una situación que iba a costarle la vida.

En total hay seis jefes finales, tres que venceremos como Leon y tres como Grace. Si esto es cierto, el papel de Leon será más importante de lo que pensábamos.

Volveremos a ver a enemigos conocidos de entregas anteriores, como los lamedores y otros infectados por el virus G, pero con diseños diferentes.

Un nuevo virus será el gran protagonista de Resident Evil Requiem, conocido como Elanthropus. Este es el resultado de combinar el virus moho (megamiceta) con el virus progenitor, y hace que algunos infectados sigan teniendo conciencia.

La campaña tendrá una duración de 18 horas, y tendremos modo mercenarios gratuito.

Aparecerán otros personajes de la franquicia, sobre todo de la serie Resident Evil Outbreak.

Un sindicato secreto del crimen, con conexiones en entregas anteriores, ayudará a Leon a detener este nuevo brote.

Otras cosas que debes saber sobre Resident Evil Requiem

Capcom ha confirmado a puerta cerrada que mostrarán un nuevo tráiler del juego durante los The Game Awards 2025, cuya celebración tendrá lugar el 11 de diciembre. Esto quiere decir que estamos a solo dos días de ver nuevo contenido de este esperado juego, y creo que es posible que por fin muestren a Leon S. Kennedy en acción.

Resident Evil Requiem estará disponible en diferentes ediciones. La edición estándar incluirá el juego base y todos los modos extra gratuitos, como el modo mercenarios, y la edición de lujo, que traerá objetos digitales exclusivos de tipo cosmético, como un pack de disfraces para Grace, filtros y diseños de armas.

GameStop también listó dos nuevos escenarios para el modo historia, incluidos en la expansión «El Santuario», pero este nuevo contenido no aparece listado en la edición de lujo que hemos visto en Steam, así que podría tratarse de un error.

Si te has quedado con ganas de más te recomiendo que eches un vistazo a este artículo, donde hicimos un recopilatorio de información muy completo sobre Resident Evil Requiem y lo compartimos a través de diez preguntas y diez respuestas. ¿Tienes alguna duda más? Pues déjala en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.