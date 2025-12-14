El sorprendente uso de Find My por la generación Z

La forma en la que nos relacionamos en internet lleva años cambiando, pero no siempre lo hace por los caminos más evidentes. Mientras las grandes redes sociales compiten por nuestra atención a base de algoritmos, vídeos infinitos y métricas de engagement, una parte creciente de la generación Z está encontrando conexión y cercanía en un lugar mucho más discreto y, en apariencia, funcional. Hablamos de Find My, la aplicación de Apple pensada para localizar dispositivos y personas, que sin proponérselo se está convirtiendo en una suerte de red social silenciosa, íntima y sorprendentemente poderosa.

A diferencia de Instagram, TikTok o X, Find My no invita a contar nada, ni a posar, ni a construir una versión editada de uno mismo. Simplemente muestra dónde estás. Ese punto azul que avanza por el mapa dice más que muchas historias o publicaciones: si alguien está en casa, si ha salido, si está viajando o si ha cambiado una rutina que llevaba meses repitiéndose. Para muchos jóvenes, observar esos pequeños desplazamientos cotidianos se ha convertido en una forma de estar presente en la vida de los demás sin necesidad de escribir ni de interrumpir.

Este uso va mucho más allá de la curiosidad. Find My se ha integrado en la logística social diaria de muchas personas: sirve para calcular cuándo llegar a una fiesta, decidir a qué bar ir según dónde estén los amigos, evitar encuentros incómodos tras una ruptura o simplemente comprobar si alguien ya ha llegado bien a casa. Incluso a distancia, ver cómo los puntos se mueven por el mapa puede generar una sensación de acompañamiento constante, especialmente en contextos de separación geográfica o diferencias horarias.

Parte del atractivo de Find My reside precisamente en todo lo que no es. No hay anuncios, no hay recomendaciones forzadas, no hay contenido viral ni presión por publicar. Frente a unas redes sociales cada vez más ruidosas y artificiales, la aplicación de Apple ofrece una experiencia mínima y directa, basada en un dato tan básico como real: la ubicación. Para una generación cansada del postureo digital, esa honestidad casi brutal resulta refrescante.

La normalización de compartir ubicación explica en parte este fenómeno. Encuestas recientes muestran que una proporción significativa de adultos ya comparte su localización con al menos otra persona, y muchas aplicaciones populares han incorporado funciones similares. Sin embargo, Find My destaca porque no intenta ser social: no gamifica, no sugiere, no empuja. Simplemente está ahí, y eso ha permitido que los usuarios la resignifiquen como un espacio de relación propio.

Ahora bien, esta nueva “red social” también plantea interrogantes incómodos. Compartir la ubicación en tiempo real implica manejar información extremadamente sensible, y cuando se convierte en norma social puede generar presión para participar o para devolver el acceso. Aparecen riesgos evidentes relacionados con la privacidad, el acoso o el uso indebido de un teléfono ajeno, pero también impactos emocionales más sutiles: ver cómo otros salen sin ti, comprobar que alguien está siempre en casa o sentir que ya no hay espacio para el secreto o la desconexión.

Al final, el éxito social de Find My dice mucho menos sobre Apple que sobre nosotros. Revela una necesidad de contacto más auténtico, menos mediado por la representación y más anclado en la realidad cotidiana. También pone de manifiesto hasta qué punto las redes sociales tradicionales han dejado de satisfacer esa necesidad. Que una app pensada para localizar dispositivos se haya convertido en una de las formas más sinceras de conexión social es, quizá, la señal más clara de que algo profundo está cambiando en la manera en la que entendemos estar juntos.

