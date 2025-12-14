En desarrollo un «nuevo» juego sobre Alien

La franquicia Alien nunca ha dejado de ejercer una atracción especial cuando se cruza con el videojuego. No han sido muchas las ocasiones en las que el terror espacial de los xenomorfos ha dado el salto al formato interactivo con acierto, pero cuando lo ha hecho —con Alien: Isolation como referencia inevitable— ha quedado claro que su universo sigue teniendo un enorme potencial. Por eso, cualquier movimiento en este sentido despierta interés inmediato, y más aún cuando se trata de un proyecto que muchos daban ya por perdido.

Según información obtenida por Insider Gaming, un «nuevo» juego basado en Alien ha vuelto oficialmente a estar en desarrollo tras varios años de incertidumbre. El proyecto, que habría comenzado su andadura alrededor de 2020 bajo distintos nombres en clave —entre ellos “Marathon”—, llegó a considerarse cancelado después de pasar por varios estudios y sufrir cambios profundos de rumbo. Sin embargo, documentos internos recientes indican que el desarrollo se ha reactivado y que ahora avanza de forma mucho más estable.

El estudio que actualmente lidera el proyecto es Eidos Montréal, un nombre que encaja especialmente bien con la descripción que hacen las fuentes del juego. El equipo canadiense cuenta con experiencia en títulos de acción y aventura en tercera persona con fuerte componente narrativo, como Shadow of the Tomb Raider, una referencia que no aparece por casualidad en las comparaciones internas que se manejan: la idea sería trasladar esa estructura jugable a un entorno de survival horror dominado por los xenomorfos.

En lo jugable, el nuevo Alien apunta a ser una experiencia para un solo jugador centrada en la supervivencia dentro de una estación espacial en avanzado estado de deterioro. El planteamiento combina sigilo, gestión de recursos, combate puntual, plataformas y resolución de puzles, con un diseño de enemigos que no se limita a ataques directos, sino que adapta su comportamiento a las acciones del jugador. Reparar sistemas, descifrar códigos o encontrar rutas alternativas formaría parte esencial de la progresión.

Los documentos también mencionan la existencia de al menos tres personajes clave. La protagonista sería Aubrey, una ingeniera con acceso a herramientas como ganchos o botas magnéticas. Junto a ella aparece Ryuzo, descrito como un personaje que utiliza la estación como su fortaleza y que apunta a ejercer un rol antagonista. El tercer nombre es Ripley 8, el clon híbrido introducido en Alien: Resurrection, cuya presencia abre la puerta a conexiones directas con la saga cinematográfica, aunque la posible participación de Sigourney Weaver no pasa, por ahora, de una aspiración interna sin confirmar.

En cuanto a ambición, el proyecto ha experimentado un notable aumento de presupuesto. De una estimación inicial de unos 30 millones de dólares, se ha pasado a una cifra inferior a los 75 millones, lo que sugiere un mayor respaldo y expectativas más elevadas. Aun así, las fuentes insisten en que el juego sigue en una fase temprana de desarrollo, con sistemas y contenidos todavía sujetos a cambios importantes.

Por ahora, la ventana de lanzamiento que se maneja apunta a 2028 y a un estreno en todas las plataformas principales, aunque con la cautela habitual en este tipo de filtraciones. Ni Eidos Montréal ni Embracer Group han querido hacer comentarios oficiales, lo que refuerza la idea de que estamos ante un proyecto real, pero aún lejos de su presentación pública. Si finalmente llega a buen puerto, este nuevo Alien podría convertirse en uno de los regresos más esperados del terror espacial al videojuego.