Entrevista con Ignacio Marco, cofundador y director comercial de SAIMA SYSTEMS

Entrevistamos para MuyComputer a Ignacio Marco de SAIMA SYSTEMS que nos ilustrará sobre automatización, ciberseguridad, IoT, conectividad y otras áreas que abarcan los servicios que ofrece la empresa.

Para quienes aún no conocen Saima Systems, ¿cómo definirían la compañía en pocas palabras y cuál es su propuesta de valor diferencial en el mercado tecnológico?

SAIMA SYSTEMS es una empresa española líder y pionera en soluciones avanzadas de conectividad y ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia y sede en Barcelona. Su propuesta de valor diferencial radica en ofrecer tecnología propia, como SAIWALL Secure SD-WAN, que permite a las empresas gestionar sus redes de forma segura, eficiente y escalable.

El ADN de SAIMA SYSTEMS combina independencia tecnológica, innovación constante, excelencia técnica y compromiso con la seguridad, consolidándose como socio de confianza para sus clientes a nivel internacional.

¿Cuáles son las principales áreas tecnológicas en las que opera Saima Systems y qué tipo de soluciones desarrolla para sus clientes?

La empresa opera principalmente en conectividad global y ciberseguridad, desarrollando soluciones de telecomunicaciones basadas en su tecnología propia SD-WAN. Su producto estrella, SAIWALL Secure SD-WAN, es una plataforma que permite gestionar redes empresariales globales de manera segura y eficiente. Resuelve problemas críticos como la interrupciones de servicio, gestión ineficiente del tráfico y vulnerabilidades de seguridad.

Además, la compañía ofrece gestión centralizada 360º, integración con redes híbridas y cloud, balanceo inteligente de tráfico, failover automático y encriptación avanzada. Además, dispone de herramientas como SAIMAPAY, una pasarela de pago multibanco que aporta seguridad reforzada, segmentación de transacciones, certificación POS y automatización de pagos.

¿Cómo integran tecnologías emergentes —como IA, automatización, análisis avanzado de datos o IoT— en vuestros productos y servicios?

La empresa incorpora tecnologías emergentes de manera transversal en sus áreas de desarrollo y tecnología (DevTech), con un enfoque especial en Inteligencia Artificial, potenciando la eficiencia de sus soluciones SD-WAN y la capacidad de gestión centralizada de redes globales. Esta integración permite respuestas ágiles ante incidentes, optimización de tráfico y detección proactiva de amenazas en tiempo real.

La automatización se refleja en funcionalidades como el failover automático y la gestión plug & play de nuevas sedes, mientras que el análisis avanzado de datos permite supervisar accesos y segmentar información crítica. Así, las tecnologías emergentes fortalecen la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras de sus clientes.

¿Qué sectores verticales son actualmente los más relevantes para la compañía y cómo se adapta Saima Systems a sus necesidades específicas?

SAIMA SYSTEMS atiende principalmente a empresas y sectores que requieren conectividad robusta y segura, como retail, consultoría, ingeniería y supermercados, adaptando sus soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.

A través de la personalización de SAIWALL Secure SD-WAN, la compañía garantiza una gestión flexible de la red que se adapta a sus necesidades y configuraciones locales, seguridad avanzada y control centralizado, permitiendo a cada organización gestionar su red según su tamaño, complejidad y ubicación geográfica.

Tenéis un partnership con China Telekom, ¿podéis explicar cómo habéis llegado a este acuerdo que ofrece valor añadido a vuestros clientes y qué ventajas ofrece?

La alianza estratégica con China Telecom Europe Ltd. permite a SAIMA SYSTEMS desarrollar proyectos 100% llave en mano en Asia, facilitando a sus clientes la operación de delegaciones con total garantía y versatilidad en el continente asiático.

Este acuerdo se basa en la colaboración estrecha y el conocimiento mutuo del mercado, ofreciendo a las empresas la posibilidad de extender su conectividad global sin las limitaciones de proveedores locales y garantizando la seguridad y eficiencia de sus redes en entornos multinacionales.

¿Qué grado de personalización y escalabilidad ofrecen sus soluciones para organizaciones de distintos tamaños?

SAIMA SYSTEMS ofrece soluciones altamente personalizables y escalables, capaces de adaptarse desde pequeñas organizaciones hasta multinacionales con múltiples delegaciones. La tecnología híbrida de SAIWALL Secure SD-WAN permite gestionar redes de forma centralizada y plug & play, permitiendo a cada cliente gestionar su red según su tamaño, complejidad y ubicación geográfica y un control completo de la infraestructura de red.

Además, funciones como el failover automático, la encriptación avanzada y la integración con protocolos de ciberseguridad líderes garantizan que cada empresa pueda operar de manera segura, eficiente y flexible, sin comprometer el rendimiento de la red.

¿Podrían compartir casos de uso o ejemplos donde sus soluciones hayan tenido un impacto notable en eficiencia, seguridad o digitalización?

Entre los casos de éxito más destacados se encuentra AMETLLER ORIGEN, que implementó SAIWALL SD-WAN para gestionar 150 tiendas, activación automática de backup 4G en caso de fallo de la línea principal, migración de servicios centrales al cloud y control de más de 700 usuarios VPN. EPTISA, una multinacional con presencia en más de 45 países, consolidó su conectividad global sin depender de operadores locales, mejorando la rapidez y la seguridad en la interconexión de sus sedes. Por su parte, La Sirena, líder en supermercados de congelados en España, optimizó su red, dotó a todas sus tiendas de WiFi segura para clientes y redujo costes al eliminar la VPN fija del operador de comunicaciones.

Estos ejemplos reflejan cómo la adopción de soluciones de SAIMA SYSTEMS ha generado mejoras significativas en eficiencia operativa, continuidad de servicio y seguridad de la red, permitiendo a las organizaciones gestionar sus comunicaciones de manera más eficiente y confiable.

¿En qué mercados geográficos tiene presencia actualmente Saima Systems y cómo se ha desarrollado su crecimiento internacional? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía para los próximos años, tanto a nivel de expansión como de evolución tecnológica?

SAIMA SYSTEMS tiene presencia internacional en 64 países de Europa, Asia y América, gestionando más de 75.000 conexiones de 1.000.000 usuarios. Su crecimiento se ha basado en expansión sostenida, desarrollo de partners globales y soluciones adaptadas a entornos multinacionales.

El plan estratégico 2026-2030 contempla combinar crecimiento orgánico con fusiones y adquisiciones (M&A), consolidando la presencia internacional y ampliando la cartera de partners. El objetivo es democratizar la conectividad global con tecnología propia y mantener la innovación como eje central de su evolución tecnológica.

Desde su perspectiva, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que más transformarán el sector en los próximos años?

SAIMA SYSTEMS identifica la conectividad híbrida, la seguridad proactiva, la automatización de redes y la integración de Inteligencia Artificial como tendencias clave. La capacidad de anticipar amenazas, gestionar el tráfico en tiempo real y ofrecer soluciones escalables y seguras será fundamental para las empresas multinacionales.

La evolución de SD-WAN y plataformas híbridas, junto con la integración de tecnologías emergentes, permitirá a las organizaciones operar de forma más eficiente, flexible y segura, marcando un nuevo estándar en conectividad empresarial y ciberseguridad.