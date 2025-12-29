Cyberpunk 2: fecha de lanzamiento, posibles requisitos y todo lo que sabemos

CD Projekt RED está trabajando en Cyberpunk 2. Todavía no es el desarrollo prioritario del estudio polaco, que tiene centrados ahora mismo la mayoría de sus recursos en The Witcher IV, pero la secuela de Cyberpunk 2077 ya ha salido de la fase de concepto y se encuentra en fase de preproducción, lo que significa que en 2026 debería pasar a la etapa inicial de desarrollo.

Todavía no tenemos una fecha oficial de lanzamiento, pero en una reciente predicción la firma Noble Securities afirma que Cyberpunk 2 podría llegar al mercado en 2030, y que estará acompañado de un modo multijugador. El original solo contó con el modo campaña para un jugador, se rumoreó que CD Projekt RED estaba trabajando en un DLC que añadiría el modo multijugador, pero en teoría este acabó siendo cancelado.

Cyberpunk 2 en 2030, ¿tiene sentido?

Esa fecha tiene sentido, y por varias razones. La primera es que esa fecha deja tiempo desarrollo más que suficiente, y también deja algo de margen para que las consolas de próxima generación se estabilicen ganen una cantidad significativa de cuota de mercado.

Por otro lado, también tiene sentido porque a finales de 2030 se celebrará el décimo aniversario del lanzamiento de Cyberpunk 2077, así que CD Projekt RED puede aprovechar ese evento para promocionar mucho mejor el lanzamiento de la secuela de dicho título.

Motor gráfico y tecnologías que tendrá Cyberpunk 2

Está confirmado que CD Projekt RED abandonó su motor gráfico personalizado, el RED Engine, y que está utilizando el Unreal Engine 5 en todos los proyectos que tiene en marcha ahora mismo.

Ya sabemos que el Unreal Engine 5 es tristemente conocido por tener problemas graves de optimización, por no hacer un uso adecuado de CPUs multihilo y depender más del IPC y de la frecuencia de trabajo, y por implementar un trazado de rayos (Lumen) que genera mucho ruido y afecta mucho al rendimiento.

Tampoco es un motor gráfico que se lleve bien con mundos abiertos, y es propenso a los problemas de stuttering debido a la compilación de shaders. Todos esos problemas han generado dudas sobre lo acertado o desacertado que puede haber sido deprecar el RED Engine a favor del Unreal Engine 5.

CD Projekt RED hizo un llamamiento a la calma, y ha asegurado que está implementando todas las optimizaciones y los cambios necesarios para que sus próximos juegos ofrezcan un buen rendimiento, y para esquivar todos esos problemas que tiene por defecto el Unreal Engine 5.

Veremos si cumplen lo prometido con The Witcher IV, un juego que será la primera prueba de fuego de la compañía con el Unreal Engine 5, y que nos permitirá hacernos una idea de lo que podemos esperar de Cyberpunk 2 en términos de optimización.

Cyberpunk 2077 fue todo un referente técnico, y el gran abanderado del trazado de rayos. En su versión original implementó trazado de rayos aplicado a sombras, reflejos e iluminación, y con esta tecnología se convirtió en el juego más avanzado e impactante gráficamente de su generación.

Podemos esperar que Cyberpunk 2 repita ese mismo enfoque, que se convierta en uno de los grandes referentes a nivel técnico de su generación y que implemente trazado de rayos completo. Creo que es muy probable que esta segunda entrega esté respaldada tecnológicamente por NVIDIA, y que el juego cuente con las principales tecnologías del gigante verde, incluyendo DLSS tanto en su modalidad de reescalado como de reducción de ruido, y de generación de fotogramas.

Historia y jugabilidad

La ambientación de Cyberpunk 2 se mantendrá en la misma línea que la de Cyberpunk 2077, lo que significa que nos llevará a un futuro no muy lejano, pero con grandes avances tecnológicos que han hecho posible una integración casi perfecta entre humanos y tecnología.

Se rumorea que en esta nueva entrega recorreremos de nuevo las calles de Night City, y que estará disponible otra ciudad inspirada en Chicago, pero con una ambientación distópica en la que todo ha salido mal, y la situación se ha vuelto caótica.

La jugabilidad debería partir de la misma base que vimos en Cyberpunk 2077, es decir, acción en primera persona con un toque de rol a través del desarrollo y la personalización de nuestro personaje, un mundo abierto para explorar libremente y posibilidad de conducir vehículos.

No podemos descartar la posibilidad de que en esta entrega CD Projekt RED introduzca la opción de jugar en tercera persona, pero no hay nada confirmado de momento en este sentido, así que tendremos que esperar a tener más información.

Qué PC necesitaré para jugar a Cyberpunk 2

Sabemos varias cosas que nos permiten hacer una estimación bastante fiable de los posibles requisitos de este juego:

Utilizará el Unreal Engine 5.

Será un juego de transición generacional, pero en su base estará desarrollado para funcionar en una Xbox Series S.

Al igual que el original, estará preparado para aprovechar hardware muy potente en PC.

Será escalable y personalizable para conseguir un buen rendimiento incluso en equipos no muy potentes.

Requisitos mínimos

Partiendo de los cuatro puntos anteriores, creo que este será el nivel mínimo que necesitaremos para que Cyberpunk 2 funcione en PC en 1080p con todo en bajo y al menos 30 FPS:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Esa configuración es superior a una Xbox Series S, pero sería necesaria en PC porque es probable que la versión para la consola de Microsoft tenga optimizaciones y ajustes de calidad inferiores al nivel bajo equivalente en PC, como ya hemos visto en otros juegos.

Requisitos para 1080p y calidad muy alta a 60 FPS

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 7600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 o AMD Radeon RX 7800 XT.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Un PC con esas especificaciones no debería tener ningún problema para poder mover Cyberpunk 2 en 1080p con un buen nivel de calidad y fluidez, pero podría no ser suficiente para jugarlo con calidad máxima y trazado de rayos activado.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-14600K o AMD Ryzen 7 9700X. Ocho núcleos y dieciséis hilos.

32 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Esta configuración debería ser suficiente para mover el juego en 4K sin problemas de rendimiento y con un buen nivel de calidad, pero es probable que no sea suficiente para jugarlo en calidad máxima. Para conseguir el mejor rendimiento y la mejor calidad nos hará falta una tarjeta gráfica de gama alta de la generación vigente, o una equivalente de la generación anterior.

A qué plataformas llegará Cyberpunk 2

Todavía no hay nada confirmado, pero si se cumple la fecha de lanzamiento en 2030 podemos estar seguros de que el juego llegará a:

Xbox Series S y Series X.

PS5 y PS5 Pro, con mejoras gráficas en esta última (probablemente mayor resolución base).

Xbox Next.

PS6.

PC.

Como dije, sería un título de transición intergeneracional. No me atrevo a descartar por completo una posible versión para Nintendo Switch 2, porque si Cyberpunk 2 llega a Xbox Series S en principio, con algunos sacrificios y mucha optimización, debería ser posible llevar dicho juego a la consola de Nintendo.