LG UltraGear EVO, nuevos monitores para jugadores exigentes

LG ha adelantado la presentación de su nueva generación de monitores LG UltraGear EVO antes de su lanzamiento oficial en el CES 2026. Dirigidos a jugadores entusiastas, la serie incluye tres modelos diferentes, dos panorámicos y un tercero con relación de aspecto convencional.

A la cabeza (por tamaño) de los nuevos LG UltraGear EVO se sitúa el modelo 52G930B, un gigantesco monitor panorámico que destaca por las 52 pulgadas de diagonal de su panel curvo con ratio 1000R, para una resolución nativa de 5120 x 2160 píxeles y frecuencia de actualización de 240 Hz.

Un escalón por debajo en tamaño de pantalla encontramos el 39GX950B. La pantalla utiliza la nueva tecnología de panel OLED tándem RGB en una diagonal de 39 pulgadas, con ratio de curvatura 1500R y un modo dual que permite seleccionar entre dos resoluciones nativas: 5120 x 2160 píxeles a 165 Hz o 2560 x 1080 con tasa de refresco de 330 Hz.

Este monitor incorpora escalado acelerado por IA (no consume recursos de CPU ni GPU) que promete gestionar la optimización de pantalla, el audio espacial, la configuración general o la optimización específica para cada género de juego, entre muchas otras funciones. Soporta el estándar DisplayHDR True Black 500 y como el resto de los LG UltraGear EVO cuenta con una base ergonómica con ajustes en altura, inclinación y giro.

Finalmente, encontramos el tercer modelo de la serie, el UltraGear EVO AI 27GM950B. Es el más pequeño de los presentados, pero es que ofrece las mejores prestaciones comenzando por su panel mini-LED plana de 27 pulgadas de diagonal, con relación de aspecto 16:9 y la resolución más alta de toda la serie: 5120 x 2880 píxeles a 165 Hz o 2560 x 1440 píxeles a 330 Hz.

Soporta DisplayHDR 1000, cuenta con un brillo máximo de 1250 nits y retroiluminación miniLED con 2304 zonas de atenuación local. Incorpora todas las demás características de sus hermanos mayores, incluyendo el escalado acelerado por IA. Los nuevos LG UltraGear EVO adelantan un gran nivel en monitores para el CES 2026 que arranca la semana próxima en Las Vegas.