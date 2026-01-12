ASUS ROG XREAL R1, realidad aumentada para jugar en serio

La historia del videojuego siempre ha ido ligada a una promesa: la de una inmersión cada vez más completa. Lo que empezó en pantallas de tubo dio paso a los monitores curvos, a los cascos de realidad virtual y a las consolas portátiles capaces de correr títulos AAA. Pero ahora, ASUS Republic of Gamers quiere ir un paso más allá y eliminar la pantalla por completo. Su nueva propuesta, las ROG XREAL R1, son unas gafas de realidad aumentada diseñadas desde cero para jugar, y lo hacen con una ambición clara: llevar el sello de ROG al terreno de la pantalla espacial portátil.

Anunciadas oficialmente durante el CES 2026, las ROG XREAL R1 suponen el primer intento de ASUS ROG en este segmento, desarrollado en colaboración con la empresa especializada XREAL. Son unas gafas ligeras, con apenas 91 gramos de peso, que permiten proyectar una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas flotando frente al jugador. Lo hacen gracias a paneles micro-OLED FHD capaces de alcanzar una tasa de refresco de 240 Hz, una de las más altas que se han visto hasta ahora en un dispositivo de estas características. A diferencia de otras propuestas centradas en el entorno empresarial o multimedia, estas gafas están pensadas para jugar. Y no como accesorio, sino como plataforma.

Una de las claves de esta integración es la compatibilidad directa con el ecosistema ROG. Las gafas pueden conectarse al PC o a consolas mediante el ROG Control Dock, que incluye puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0. Pero su mejor aliado es, sin duda, la ROG Ally. A través de un único cable USB-C, las XREAL R1 se emparejan de forma inmediata con la consola portátil de ASUS, sin necesidad de configuración, y permiten aprovechar todas sus funciones táctiles como si se estuviera utilizando una pantalla física. El chip X1 integrado en las gafas permite ajustar el tamaño y la distancia de la pantalla virtual con un solo botón.

En cuanto a la experiencia visual, ASUS ha apostado por una propuesta técnica notable. La pantalla proyectada ocupa un campo de visión de 57°, con soporte para 3DoF (tres grados de libertad) que permite anclarla a una posición fija (modo Anchor) o mantenerla centrada en el eje visual del jugador (modo Follow). La latencia motion-to-photon de 3 ms y la elevada tasa de refresco están pensadas para minimizar cualquier efecto de vibración o desenfoque, incluso en títulos rápidos. El objetivo no es replicar una pantalla: es ofrecer una experiencia lo bastante natural como para que se olvide que no hay una.

Uno de los elementos más diferenciadores del dispositivo está en sus lentes electrocrómicas. Esta tecnología permite ajustar de forma automática el nivel de oscurecimiento en función de la luz ambiental. Cuando el jugador aparta la vista, las lentes se aclaran; cuando vuelve a centrar la mirada, se oscurecen de nuevo. Además, se pueden seleccionar manualmente tres niveles distintos de opacidad, adaptando la experiencia a cada entorno. La integración de sonido envolvente firmado por Bose refuerza aún más la inmersión, con una espacialidad que permite identificar con precisión la dirección de pasos, disparos o cualquier sonido del entorno.

El diseño apunta directamente a la portabilidad. Las ROG XREAL R1 no necesitan sensores externos, ni configuraciones complejas, ni un espacio despejado: están pensadas para jugar en cualquier parte. En la cama, en el tren, en una habitación sin televisor. Son, en esencia, una forma de llevarse una pantalla gigante en el bolsillo, sin que haya una pantalla física de por medio. Aunque su enfoque es claramente gaming, no se puede descartar que funciones como la proyección multimedia o incluso el trabajo remoto terminen ampliando su uso real.

Es difícil anticipar cuál será el alcance de esta apuesta, pero sí está claro que ASUS ha dado un paso significativo con las ROG XREAL R1. Al contrario que otras propuestas de RA que han quedado como promesas futuristas, este dispositivo llega con un ecosistema que ya existe, una consola compatible, y una idea clara de para qué sirve: jugar. Si logra combinar fidelidad visual, comodidad y utilidad real, podría abrir una vía interesante dentro del mercado portátil, y reimaginar una vez más cómo —y dónde— jugamos.

