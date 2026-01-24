Nuevos detalles de la generación Samsung Galaxy S26

Samsung se prepara para el lanzamiento de los nuevos Galaxy S26, una generación que promete consolidar la apuesta del gigante surcoreano por el diseño continuista, la inteligencia artificial integrada y una segmentación clara del mercado. Aunque no han sido presentados oficialmente, las filtraciones que se han acumulado en las últimas semanas permiten trazar una imagen bastante completa de lo que podemos esperar. Y ahora, una filtración adicional procedente de Finlandia ha revelado nuevas claves sobre sus configuraciones, colores y disponibilidad.

Según la información publicada por SuomiMobiili, el retailer —cuyo nombre no ha sido revelado— ha listado todos los modelos de la serie Galaxy S26, incluyendo el estándar, el S26+ y el S26 Ultra. La fuente detalla las opciones de almacenamiento de cada uno y confirma que todos estarán disponibles en cuatro colores base: negro, blanco, azul claro (Sky Blue) y violeta cobalto. Se menciona también la existencia de versiones Enterprise Edition para el Galaxy S26 y el Ultra, aunque limitadas a configuraciones específicas en color negro y con 256 GB de almacenamiento.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, el modelo tope de gama, se confirma que habrá tres opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB, algo esperado si se tiene en cuenta su enfoque profesional. También se habla de posibles colores adicionales, como Silver Shadow y Pink Gold, aunque estos podrían ser exclusivos de la tienda oficial de Samsung o limitarse a determinados mercados. El diseño incluiría bordes más redondeados y una cámara frontal integrada en una isleta ligeramente más grande que la de la generación anterior, un detalle que ha sido objeto de discusión desde hace semanas.

La gama Galaxy S26 en su conjunto apunta a una evolución técnica interesante. Se espera que los modelos estándar y Plus integren el nuevo SoC Exynos 2600 en mercados como Europa y Corea del Sur, mientras que Estados Unidos y China recibirán versiones con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5. El S26 Ultra utilizará exclusivamente el chip de Qualcomm, garantizando el máximo rendimiento en todos los escenarios. Además, se espera una mejora en la velocidad de la memoria y nuevas funciones basadas en IA gracias a las NPUs de nueva generación que incorporan estos chips.

En cuanto a las especificaciones filtradas, se espera que el Galaxy S26 cuente con una pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas, 12 GB de RAM y una batería de 4.300 mAh con carga rápida de 60 W. El modelo Plus aumentaría el tamaño de pantalla hasta las 6,7 pulgadas y la batería a 4.900 mAh, mientras que el Ultra se consolidaría como el buque insignia con pantalla de 6,9 pulgadas, hasta 1 TB de almacenamiento, y un impresionante conjunto de cámaras liderado por un sensor principal de 200 MP. Todos ellos llegarán con Android 16 y la capa personalizada One UI 8.0.

Sobre los precios, las últimas filtraciones sugieren que Samsung aplicará una subida de entre 30 y 60 dólares en la mayoría de los mercados, aunque Estados Unidos se librará del aumento, manteniendo precios base de 799 dólares para el S26, 999 dólares para el S26+ y 1.299 dólares para el Ultra. En Europa, los precios arrancarían desde los 969 euros, y alcanzarían los 1.819 euros para la versión de 1 TB del Galaxy S26 Ultra.

En cuanto a fechas, todo apunta a que el evento Galaxy Unpacked tendrá lugar el próximo 25 de febrero, seguido de un periodo de preventa del 5 al 10 de marzo, y una fecha de lanzamiento oficial marcada para el 11 de marzo. Estas fechas no han sido confirmadas por Samsung, pero han sido compartidas por filtradores de alta fiabilidad como Ice Universe y aparecen también en fuentes como Dealabs, lo que refuerza su verosimilitud. Si se cumple este calendario, estamos a pocas semanas de conocer de forma oficial los nuevos smartphones estrella de la compañía.

