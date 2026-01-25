Final Fantasy VII Remake Part 3: motor gráfico y posibles requisitos

Naoki Hamaguchi ha confirmado en una entrevista que Final Fantasy VII Remake Part 3 utilizará el motor gráfico Unreal Engine 4, el mismo que utilizaron en el desarrollo de Final Fantasy VII Rebirth, y ha explicado por qué han tomado esta decisión.

Según Hamaguchi, que es el director de los remakes de Final Fantasy VII, han optado por seguir utilizando el Unreal Engine 4 porque han creado una versión altamente modificada que se ajusta a sus necesidades, y porque cree que es mejor tener algo con lo que ya están familiarizados y que ya está adaptado a lo que necesitas que saltar a algo nuevo.

Qué implica que Final Fantasy VII Remake Part 3 utilice el Unreal Engine 4

En general, utilizar el Unreal Engine 4 implica que Final Fantasy VII Remake Part 3 no será tan exigente como un juego basado en el Unreal Engine 5, y que funcionará mejor tanto en PCs modestos como en las consolas de la generación actual.

Es un motor gráfico mucho menos exigente que el Unreal Engine 5, pero como contrapartida no es capaz de ofrecer el mismo nivel de calidad gráfica, ni soporta tecnologías como Nanite, que mejora mucho la calidad de la geometría.

Con todo, el Unreal Engine 4, bien utilizado, es suficiente para conseguir un buen nivel técnico en juegos, algo que ya os comenté en su momento en mi análisis de Final Fantasy VII Rebirth para PC. Dicho juego no es perfecto, de hecho la iluminación y las sombras son mejorables, pero en conjunto luce bien y cumple gracias, sobre todo, a su buena ambientación y al modelado de los personajes.

Posibles requisitos de Final Fantasy VII Remake Part 3

Saber que este juego va a utilizar el Unreal Engine 4 nos permite intuir también sus posibles requisitos. Estos deberían ser iguales o muy parecidos a los de Final Fantasy VII Rebirth, porque al final ambos juegos tendrán la misma base técnica, y serán desarrollados partiendo de las especificaciones de PS5.

Estaría bien que en esta nueva entrega Square Enix considerase dar soporte a iluminación global por trazado de rayos, ya que esta tecnología podría resolver una de las mayores carencias de Final Fantasy VII Rebirth, y al ser opcional no dispararía los requisitos base del juego, de manera que seguiría siendo muy asequible a nivel de hardware.

Posibles requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i3-10100F o Ryzen 5 2500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6600, Intel Arc A580 o GeForce RTX 2060 SUPER.

Unidad SSD con 155 GB de almacenamiento libre.

Con esta configuración el juego debería funcionar sin problemas en 1080p con calidad media sin problemas a más de 30 FPS.

Posibles requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12400 o AMD Ryzen 5 5600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6700 XT o GeForce RTX 3060 Ti.

Unidad SSD con 155 GB de almacenamiento libre.

Estas especificaciones nos deberían permitir jugar a Final Fantasy VII Remake Part 3 en 1080p con calidad muy alta o máxima manteniendo 60 FPS.