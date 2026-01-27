Meta cobrará por funciones de WhatsApp

Durante más de una década, WhatsApp se ha mantenido como una herramienta gratuita y sin anuncios, centrada en ofrecer una experiencia de mensajería sencilla, privada y sin coste. Propiedad de Meta desde 2014, la plataforma se ha convertido en uno de los pilares de la comunicación digital en todo el mundo, particularmente en regiones como Europa, América Latina y la India. Pero este modelo podría estar a punto de cambiar.

Meta ha anunciado que comenzará a probar nuevas suscripciones premium en varias de sus aplicaciones, entre ellas Instagram, Facebook y también WhatsApp. La empresa señala que estas suscripciones desbloquearán funciones exclusivas enfocadas en mejorar la productividad, la creatividad y el acceso a herramientas de inteligencia artificial. Aunque la experiencia básica seguirá siendo gratuita, la compañía busca diversificar sus fuentes de ingresos con productos de valor añadido para distintos tipos de usuarios.

En el caso de WhatsApp, todavía no se han detallado las funcionalidades concretas que formarán parte de la suscripción, pero Meta ya ha confirmado su inclusión en el programa. Esto supone un cambio significativo en el planteamiento de la aplicación, que históricamente ha evitado cualquier tipo de modelo freemium. Según lo comunicado, se testearán distintos paquetes de suscripción con funciones únicas por aplicación, lo que implica que la experiencia premium en WhatsApp será distinta de la que se ofrezca en otras plataformas de Meta.

Una de las principales apuestas de esta estrategia se centra en la inteligencia artificial. Meta planea integrar en sus servicios herramientas como Manus, un agente de IA adquirido por la compañía por unos 2.000 millones de dólares, y funciones como Vibes, una herramienta para crear y remixar vídeos generados por IA. Aunque Vibes era gratuita, ahora pasará a un modelo freemium que ofrecerá acceso limitado a quienes no paguen, y funciones avanzadas a los suscriptores.

Algunos ejemplos de lo que Meta está probando ya se han filtrado en Instagram: la posibilidad de crear listas ilimitadas de audiencia, consultar quién no te sigue de vuelta o ver historias sin que el autor lo sepa. Estas funciones, orientadas a mejorar la gestión del contenido y la privacidad, podrían servir de referencia para imaginar qué tipo de herramientas exclusivas podrían llegar a WhatsApp en el futuro.

La empresa ha aclarado que estas nuevas suscripciones no forman parte de Meta Verified, su programa actual para creadores y empresas que ofrece verificación, soporte directo y mejoras de visibilidad. En este caso, las nuevas funciones de pago están diseñadas para un público más amplio, que incluye tanto a usuarios individuales como a profesionales y pequeñas empresas.

El desafío para Meta es claro: ofrecer un producto lo bastante atractivo como para convencer a los usuarios sin erosionar la experiencia gratuita que ha hecho populares a sus plataformas. En un contexto de saturación de servicios de suscripción, será clave encontrar el equilibrio entre monetización y utilidad real. Meta asegura que escuchará a la comunidad e irá ajustando la propuesta en función del feedback, pero el debate está servido.

