GALLEON 100 SD, el teclado que quiere ser tu centro de mando

Hay dispositivos que, sin alzar la voz, lo cambian todo. A veces basta con que reúnan bien sus piezas, con que resuelvan una vieja necesidad sin imponerla. El CORSAIR GALLEON 100 SD, que ya está disponible a nivel mundial tras su presentación en el CES 2026, es uno de esos casos. Desde que lo vimos anunciado en Las Vegas, su propuesta dejó claro que no era un accesorio más, ni un experimento modular. Es, directamente, un centro de mando en miniatura.

En aquel momento, ya supimos que estábamos ante uno de los lanzamientos más relevantes de CORSAIR. Premiado en varias categorías, el GALLEON 100 SD sorprendía por cómo fusionaba el teclado mecánico de alto rendimiento con un Stream Deck completo, integrado en el propio chasis y diseñado junto a Elgato, marca que forma parte del mismo grupo. No se trataba de colocar botones programables, sino de aportar una capa de funcionalidad transversal que abarcara juego, sistema, creatividad y multitarea sin comprometer lo esencial.

El resultado es una integración profunda y práctica. Doce teclas LCD configurables, dos diales con función de pulsación y una pantalla a color de 720 x 1080 píxeles componen una superficie de control avanzada que permite ejecutar comandos, cambiar de perfil, abrir carpetas o ajustar parámetros sin tocar el ratón. Todo se gestiona desde la app de Stream Deck, que se ejecuta en segundo plano con fluidez. En un juego, puedes lanzar habilidades complejas con un solo toque. Fuera de él, saltar de canción en Spotify, abrir Discord o supervisar el estado del sistema sin salir de lo que estás haciendo.

Pero sería un error quedarse solo con lo llamativo. El GALLEON 100 SD no sacrifica ni un ápice de rendimiento en su faceta principal: ser un teclado gaming de gama alta. Equipado con tecnología AXON para un hyper-polling de 8.000 Hz, reduce al mínimo la latencia en cada pulsación. El sistema FlashTap SOCD evita conflictos en entradas direccionales, algo clave en títulos de acción o lucha, y los switches MLX Pulse —prelubricados de fábrica— ofrecen una respuesta suave, precisa y táctil. Todo al servicio de una escritura nítida y de un control absoluto en mitad de una partida.

Este enfoque dual, entre el juego y la productividad, entre la reacción y la planificación, es lo que le da al GALLEON 100 SD su carácter singular. Quienes crean contenido pueden programar macros, transiciones, monitorear pistas o gestionar atajos complejos con la misma soltura con la que un jugador lanza una habilidad o cambia de clase. No hay cambio de dispositivo, no hay solapamiento: hay una única superficie desde la que todo se controla. Y eso, en tiempos de setups saturados, vale mucho.

También hay atención al detalle. El teclado apuesta por un chasis de aluminio, con montaje tipo gasket y hasta seis capas internas de amortiguación para lograr un sonido limpio y una sensación sólida al escribir. La personalización también cuenta: una barra RGB aporta ambiente, y la integración con CORSAIR Web Hub permite ajustar cada elemento visual o funcional al gusto del usuario. En conjunto, transmite esa sensación de producto completo, pulido, hecho para durar y para destacar.

Podría decir que el GALLEON 100 SD es una buena idea bien ejecutada, pero sería quedarme corto. Lo que me transmite es que alguien, en CORSAIR y Elgato, se sentó a pensar seriamente en cómo usar un teclado como algo más que un simple canal de entrada. Lo que han conseguido es una herramienta que multiplica el control sin complicar la experiencia. Y eso —que es raro, valioso y útil— es exactamente lo que yo busco cuando me siento a jugar… o a trabajar.

