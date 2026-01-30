Microsoft baraja copiar una característica de Linux para llevarla a Windows 11

Para diseñar la interfaz de Windows 11 en Microsoft se inspiraron en diferentes sistemas operativos, una estrategia que no ha cambiado, porque según una nueva información el gigante de Redmond está considerando «tomar prestada» una característica muy particular de Linux para llevarla a su sistema operativo.

Se trata de la barra de tipo menú superior que muchas distros Linux incorporan, y que permitiría integrar diferentes atajos y funciones que simplificarían y facilitarían el uso del sistema operativo de Microsoft. Ya hemos podido ver las primeras referencias en GitHub, donde se describe perfectamente esta nueva barra.

Microsoft no planea integrarla de forma directa en Windows 11, sino en PowerToys, así que se perfila como algo totalmente opcional que no formaría parte del núcleo base de la interfaz de dicho sistema operativo. No obstante, sus posibilidades son muy interesantes, ya que una vez activada podremos anclarla en la parte superior o en los laterales de la pantalla, y ofrecerá diferentes opciones de personalización.

En su modo por defecto, esta barra incorporará diferentes funciones, como por ejemplo la fecha y la hora, el uso de CPU y GPU, el consumo de memoria y el uso de la red. También podremos añadir otras extensiones y atajos, y los desarrolladores podrán crear sus propios proyectos para mejorar aún más las opciones de personalización de esta nueva barra.

Según Microsoft, esta barra está diseñada para ser muy personalizable y para ofrecer muchas posibilidades al usuario de Windows 11, pero todavía se encuentra en una fase muy temprana, y no está garantizado que vaya a llegar a PowerToys, así que por ahora lo único que podemos hacer es esperar.

Si esta nueva característica tiene una buena acogida y una valoración positiva en GitHub puede que Microsoft se decida a favor de implementarla en PowerToys. En caso contrario, lo más probable es que acabe siendo descartada. Veremos lo que ocurre.

Personalmente, esta idea me gusta. Creo que mejoraría bastante la interfaz de Windows 11, y no me parece un problema que se haya inspirado en Linux, porque al final todos los sistemas operativos acaban «tomando prestados» elementos interesantes y útiles para mejorar sus funciones y la experiencia de uso.

En el caso de Linux, existen distros que se han inspirado en Windows para ofrecer una interfaz de usuario más amigable y cercana a lo que está acostumbrado el usuario medio, y también estoy totalmente a favor de ello. En el caso de Windows 11, Microsoft también se inspiró en algunas cosas de macOS, un hecho que no hace más que confirmar lo que os acabo de decir, que todos se copian entre ellos.