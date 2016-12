Este año ha sido muy movido en el mundillo tecnológico, tanto que podemos decir que se han dado algunos de los mayores éxitos y fracaso tecnológicos de toda la historia reciente, y por ello hemos querido hacer este artículo especial donde compartiremos con vosotros una selección que incluye cinco triunfos y cinco derrotas.

La lista no está elaborada de forma subjetiva sino que se basa en los resultados que ha conseguido cada uno de los elegidos, entre los que encontraremos empresas, productos concretos, logros e incluso grupos de productos agrupados en un sector.

Hemos tenido en cuenta las valoraciones objetivas que han recibido de medios y usuarios, así como el impacto que han tenido para sus respectivas empresas y su importancia a nivel global.

Aclaro el criterio de valoración no hay nada más que explicar, así que nos lanzamos de lleno al cuerpo del artículo. Poneos cómodos que empezamos.

Cinco grandes éxitos de 2016

1-NES Classic Mini

El retorno de la popular consola de Nintendo ha sido un enorme éxito en ventas, pero también ha recibido alabanzas por parte de la crítica y a nivel personal puedo decir que coincido, es una auténtica maravilla que merece cada céntimo que cuesta.

La consola consigue no sólo reflejar a la perfección el espíritu de la original, sino que además lo hace con una gran calidad y a un precio bastante razonable, ya que cuesta 59,95 euros.

Por desgracia el stock es muy bajo y suele estar agotada o a precios muy altos por los especuladores que compran y venden, pero en cualquier caso es una joya como decimos, y una muestra de que lo retro tiene mucho tirón.

2-Inteligencia artificial

Los avances que se han producido en 2016 en el campo de la inteligencia artificial han sido simplemente fantásticos, tanto que nos invitan a soñar con las posibilidades que tendrá dentro de unos cuantos años.

Podríamos poner muchos ejemplos, pero uno de los más sonados ha sido el de la victoria de AlphaGo sobre el campeón mundial de Go, un enfrentamiento que se resolvió con un aplastante 4-1 a favor de la inteligencia artificial.

El próximo reto que tiene marcado es aprender a jugar a Starcraft 2, un desafío mucho que desde luego podría acabar marcando otro punto de inflexión.

3-Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX

El CEO de ambas compañías sigue demostrando que es uno de los multimillonarios con más potencia del momento. Podríamos decir que la ambición de Musk es su principal virtud pero estaríamos equivocados, ya que en realidad lo que lo hace grande es que visualiza y cumple en lugar de limitarse a hablar.

Tesla ha hecho mucho para favorecer el establecimiento de los coches eléctricos como estándar, y también por el desarrollo de tecnologías clave para el futuro de la conducción, incluido el piloto automático, 2016 ha sido el año de su consagración como un grande en el sector del automóvil.

Por su parte SpaceX sigue avanzando, luchando por superar los obstáculos y los fracasos y mantiene el objetivo de llevar una misión tripulada a Marte.

4-La realidad virtual – realidad aumentada

Sí, somos conscientes de que la realidad virtual todavía se encuentra en una etapa temprana y que no ha tenido el éxito que habría gustado a los fabricantes, pero creemos que es justo reconocer los logros que se han conseguido en poco tiempo.

Hasta hace nada hablar de realidad virtual nos llevaba a pensar en ciencia ficción, en quimeras que nunca podríamos tener en el mundo real. Hoy, unos pocos años después, tenemos soluciones de realidad virtual y de realidad aumentada que son capaces de ofrecer una experiencia realmente buena.

Sabemos que los precios son prohibitivos en buena medida, pero se han derribado barreras importantes y creemos que por ello los Oculus Rift, HTC Vive y Microsoft HoloLens merecen un reconocimiento.

5-Impresión de órganos y tejidos en 3D

No es una tecnología nueva pero su adopción en hospitales por fin se ha convertido en una realidad, ya que está empezando a implementarse y a utilizarse de verdad.

El caso más importante lo tenemos en Australia, donde se confirmó la apertura de dos plantas dedicadas a la impresión de órganos y tejidos en 3D en uno de los hospitales más importantes del país.

Esperamos que esta media acabe siendo imitada por otros centros sanitarios a nivel internacional y que el potencial de la bioimpresión 3D siga desarrollándose en años venideros.

Cinco grandes fracasos de 2016

1-El Galaxy Note 7

No hay duda de que ha sido el mayor fiasco dentro del mundillo tecnológico, un terminal que lo tenía todo para triunfar y para cerrar un año que podría haber sido de récord para el gigante surcoreano, y que al final acabó siendo un fracaso por el problema de las baterías explosivas.

Como sabemos este fracaso ha costado mucho dinero a Samsung, ha afectado negativamente a su imagen y ha hecho rodar cabezas entre los ejecutivos de su división móvil, aunque poco a poco se están recuperando los terminales vendidos y es sólo cuestión de tiempo hasta que todo se normalice.

2-Facebook y las noticias falsas y/o manipuladas

La manipulación en los medios y la parcialidad puede ser muy peligrosa. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones debido a la existencia de “medios panfleto” que sólo sirven a los intereses políticos de unos pocos, y parece que ni siquiera Facebook se libra de este problema.

Dicha red social fue acusada recientemente de dar prioridad a noticias que no estaban relacionadas o que no beneficiaban a la rama política conservadora de Estados Unidos, algo que negaron rotundamente y que les llegó a utilizar algoritmos para demostrar su neutralidad.

También se vio afectada por un aluvión de noticias falsas en plena carrera política por la presidencia de la Casa Blanca, un problema del que ni siquiera Google pudo librarse.

3-El sector smartwatch

Ni siquiera Apple ha sido capaz de posicionarse como quería en un mercado tan complicado como el de los relojes inteligentes, donde la familia Apple Watch puede presumir de ser “el rey tuerto en el país de los ciegos”.

El usuario no termina de sentirse atraído por los relojes inteligentes, y los fabricantes tampoco terminan de dar con ese “botón mágico” que les permita poner en el mercado un producto que de verdad haga despegar al sector.

4-No Mans Sky

El sector del videojuego en PC no atraviesa por su mejor momento y buena parte de la culpa la tienen las desarrolladoras que no sólo no cumplen sus promesas, sino que encima se limitan a lanzar malas adaptaciones de juegos de consola a compatibles.

Este año el mejor ejemplo ha sido No Mans Sky, un título que se anunció a bombo y platillo como firme candidato a juego del año gracias a su idea de un universo totalmente aleatorio que explorar, lleno de vida y cosas que hacer, y que al final ha llegado como un título mediocre, vacío, repetitivo y que no tenía nada que ver con las promesas de Hello Games.

Por si esto fuera poco la versión de PC era un auténtico desastre que no funcionaba bien ni siquiera con los ordenadores más potentes del momento. Dishonored 2 en PC es otro buen ejemplo de mala conversión, aunque al menos Arkane Studios ha hecho su trabajo lo ha dejado en condiciones a base de parches.

5-Yahoo!

El antaño gigante de Internet es hoy una sombra de lo que fue, y no sólo por su incapacidad por adaptarse a los nuevos tiempos, sino porque además este año ha confirmado dos enormes robos de datos a usuarios de su servicio de correo electrónico.

Hablamos de 1.500 millones de usuarios afectados en total, 500 millones en 2014 y 1.000 millones en 2013, hechos que han hecho tambalearse el valor de las acciones de una compañía que no consigue levantar cabeza.

