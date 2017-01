Facebook compra datos a terceros para no rendir cuentas ante los usuarios

No es ninguna sorpresa si decimos que actualmente Facebook es una empresa de publicidad, a pesar de que de cara al público sigue vendiéndose como una red social, manteniendo el liderazgo desde hace años dentro de ese sector.

Para vender publicidad, necesita recolectar datos de los usuarios con el fin de poder enviar contenidos relacionados con intereses específicos, sin embargo, ¿cómo obtiene esos datos? Según un informe de ProPublica recientemente publicado, además de los que recopila a través de sus propios servicios, Facebook también adquiere datos a través de redes de terceros que le permiten completar la información obtenida. Por otro lado, recordamos que la compra de datos por parte de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg no es algo nuevo.

Actualmente Facebook trabaja con seis socios en Estados Unidos, Acxiom, Epsilon, Experian, Oracle Data Cloud, TransUnion y WPP, que se dedican sobre todo a ofrecer información financiera. ProPublica señala que las categorías en las que se clasifican los datos están definidas como “activos líquidos totales de inversión de 1 a 24.999 dólares”, “Personas en hogares que tienen un ingreso familiar estimado entre los 100.000 y los 125.000 dólares” y “Personas individuales que realizan transacciones frecuentes en un departamento de bajo coste o a tiendas de todo a un dólar”, siendo las mencionadas solo algunas de las que maneja. Siendo más específicos, lo que se pretende sobre todo es obtener datos sobre el comportamiento de los usuarios cuando están offline.

Pese a todo, es importante dejar claro que la mayoría de la información obtenida por Facebook proviene directamente de los usuarios de su red social, ya que de las 29.000 categorías ofrecidas a los compradores de publicidad, solo 600 se apoyan en datos obtenidos por terceros. El problema con esas terceras partes es que es más difícil impedirles que obtengan datos para luego vendérselos a Facebook, ya que la red social no es la responsable de recolectarlos. En caso de que algún usuario tenga alguna queja, este se tendrá que poner en contacto con cada proveedor de forma individual, volviendo el proceso mucho más complejo, incluso desde el punto de vista legal.

Como no podía ser de otra forma, la compañía de la red social se aprovecha de la situación, diciendo que no tiene necesidad de informar a los usuarios sobre los acuerdos que tiene sobre cómo utiliza los datos procedentes de los servicios de terceros, porque son estos últimos los que están haciendo el rastreo y no Facebook. Steve Satterfield fue el encargado de dar la cara por este asunto, diciendo que “los proveedores de datos con los que trabajamos generalmente ponen sus categorías disponibles a través de muchas plataformas de publicidad diferentes, no solo en Facebook”.

Parece que la compañía de Mark Zuckerberg se lo ha montado bastante bien para evitar que la fuercen a tener que rendir cuentas ante los usuarios que puedan terminar quejándose sobre el uso de datos personales recopilados y utilizados sin su consentimiento. A pesar de que Facebook no es responsable sobre cómo recopilan los datos las terceras partes, sería preferible una apuesta por una políticamente totalmente transparente.

Fuente | Engadget