Rusia estaría barajando entregar a Snowden como regalo a Trump

Una información que viene directamente de la NBC indica que Rusia está considerando la posibilidad de entregar a Snowden como regalo al presidente Donald Trump, quien como sabemos mantiene una relación bastante buena y cercana con nuestro vecino de los Urales.

Esto es muy interesante por una razón muy sencilla, tiene sentido. En su momento Trump dijo que consideraba a Snowden como un traidor y afirmó sin tapujos que debería ser directamente ejecutado, una opinión que comparte Mike Pompeo, el director de la Agencia Central de Inteligencia.

Pero esto no es todo, durante el mandato de Barack Obama el hoy presidente Donald Trump también dijo que si llegaba a ser elegido iba a conseguir que Vladimir Putin le devolviera a Snowden para poder tomar las represalias oportunas.

De momento no hay nada seguro, y de hecho el abogado de Snowden ha asegurado que no está al corriente de que Rusia tenga pensado llevar a cabo la extradición de su cliente, un comentario que posteriormente el ex-agente de la NSA ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, donde ha quitado hierro a la información de la NBC.

Iremos viendo cómo evoluciona este asunto, pero no hay duda de que el mundo debe mucho a Snowden por su valentía a la hora de revelar la campaña de espionaje masivo de Estados Unidos, que como sabemos afectaba incluso a sus propios aliados.

Antes de terminar os dejo una valoración directa que salió de la boca del propio Snowden el pasado mes de diciembre:

“¿Esto va a pasar? No lo sé. ¿Podría pasar? Por supuesto. ¿Estoy preocupado? Sinceramente no, por una razón muy sencilla: estoy satisfecho con las decisiones que he tomado. Sé que hice lo correcto”.