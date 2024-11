Cómo evitar fraudes y timos en las compras del Black Friday 2024

La gran campaña de compras del Black Friday 2024 está a la vuelta de la esquina ya que se celebrará oficialmente el próximo 29 de noviembre. Y hablamos de su fecha original el último viernes de noviembre, porque realmente la mayoría de minoristas ya la han iniciado con esas Ofertas ‘Pre-Black’ que cada vez comienzan antes, se juntan con el Cyber Monday y se alargan prácticamente hasta el inicio de la campaña navideña a comienzos de diciembre.

Y es que la esencia original del ‘Viernes Negro’ estadounidense se perdió hace muchos años. La enorme presencia del comercio electrónico en estas campañas masivas de descuentos ha difuminado la línea entre lo virtual y lo físico y el Black Friday ya no se limita a un sólo día (último viernes de noviembre después del Día de Acción de Gracias) ni a la tienda física como en sus orígenes.

En Europa (y en prácticamente todo el planeta, incluyendo a China con su propio 11/11 importado del Black Friday) te puedes encontrar ‘ofertas’ en los sitios más insospechados y durante todo el mes. Quizá el canal minorista tendría que replantearse la situación para evitar que el consumidor huya de ellas por saturación. Pero ya sabes cómo está el mercado y el marketing. En cualquier caso y aunque cada vez más hay que esforzarse más en separar el grano de la paja, siempre se encuentran productos con buenos descuentos como vimos la semana pasada con las Ofertas Flash.

Compras del Black Friday 2024: seguridad y buen juicio

Comprar es todo un arte, lo mismo que vender y durante todo este mes te van a bombardear con todo tipo de ofertas y del comercial más inesperado. Pero, ¿cómo enfrentarse con garantías de seguridad a estas campañas, teniendo en cuenta los fraudes, timos y estafas que se han venido sucediendo años anteriores? Te recordamos esos consejos generales que debes tener en cuenta (y poner en práctica) para no llevarte disgustos.

Prepara el carro de la compra y presupuestos

Aunque siempre hay que estar abierto a la llegada de una oferta que no puedas rechazar, no te calientes, piensa en tus necesidades y haz un presupuesto previo. Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas (o ya lo has visto anunciado) que se ofrezca con descuento, puedes preparar con antelación el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra. Y ve preparado para terminar con las manos vacías si no encuentras esos ofertones que prometen.

Actualiza tus cuentas de compra on-line

En Estados Unidos la tienda física sigue contando mucho en estas promociones, pero fuera de allí el comercio electrónico gana por goleada. Prepárate. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las mejores ofertas.

Las mejores de ellas (denominadas flash) duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Recuerda que cada segundo cuenta a la hora de acceder a productos masivos con los mejores descuentos. En Europa no hay demasiados, lamentablemente.

Rastreadores

Realizar un seguimiento de todas las ofertas de todos los minoristas en una jornada como el Black Friday 2023 puede ser un auténtico dolor de cabeza para un usuario porque no hay un estándar para los anuncios. Sin embargo, existen rastreadores que hacen el trabajo por nosotros filtrando las ofertas.

En Estados Unidos, servicios como GottaDeal, FatWallet y Slickdeals son la referencia mientras que en España, firmas como ValorTop ofrecen un servicio similar. También interesante la activación de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico con las ofertas. Y si no, no te preocupes, en MuyComputer iremos sacando una amplia selección con las mejores como hacemos cada año.

Exige garantías

Al igual que en otros periodos de «rebajas», la garantía de productos comprados en el Black Friday es la misma que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos-tres años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo superior).

Los grandes minoristas refuerzan plantillas especialmente para logística y atención al cliente. No debe haber problemas, pero asegúrate, la garantía tiene que ser la misma que durante el resto del año, tanto si compras en tienda física como si usas el comercio electrónico, en el Black o en el Cyber Monday que llegará después y que se alargará hasta finales de noviembre.

‘Black Fraude’, estafas y malware

Si en Estados Unidos vemos año a año rebajas de precios tan reales como espectaculares, en España y Latinoamérica no se acercan ni por asomo. Además, en el país que inventó la picaresca, minoristas sin escrúpulos se las arreglan incluso para subir precios durante la campaña y de la manera más burda: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos en el Black como si fueran «ofertones».

Es fundamental actuar como consumidores responsables, conocer el precio oficial que marca el fabricante, el histórico de precio de los productos y realizar una comparación a fondo entre los distintos minoristas. Te pueden sorprender las diferencias de precio. O que el producto deseado esté más caro que en octubre…

Y la seguridad

Es habitual que los ciberdelincuentes aprovechen estas campañas masivas de compras para realizar fraudes, estafas, intentar colar malware o recopilar datos personales con violaciones sonadas que hemos visto otros años en plataformas tan importantes como la de Target, Home Depot o eBay.

Conviene reforzar la seguridad para no llevarnos un buen disgusto siguiendo una serie de consejos para compras on-line que son extensivas a cualquier periodo de compra por Internet y como medidas de seguridad generales que deben observarse (entre otras) para todo uso en la red de redes:

Una sola tarjeta . Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude, 2FA o similares. Lo mismo con cualquier otro método de pago, PayPal o contraseñas para banca on-line.

. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude, 2FA o similares. Lo mismo con cualquier otro método de pago, PayPal o contraseñas para banca on-line. Utiliza contraseñas robustas . No reutilices la misma contraseña dos veces y menos las de cuentas bancarias. Activa la autenticación de dos factores. Plantéate utilizar un gestor de contraseñas para mejorar tu experiencia online, a la vez que te mantienes seguro.

. No reutilices la misma contraseña dos veces y menos las de cuentas bancarias. Activa la autenticación de dos factores. Plantéate utilizar un gestor de contraseñas para mejorar tu experiencia online, a la vez que te mantienes seguro. Evita las Wi-Fis abiertas para compras . Las redes Wi-Fi de acceso libre o gratuito no son seguras: los cibercriminales pueden hacerse con datos transferidos a través de redes Wi-Fi desprotegidas, incluyendo números de tarjeta de crédito, contraseñas, información bancaria y más.

. Las redes Wi-Fi de acceso libre o gratuito no son seguras: los cibercriminales pueden hacerse con datos transferidos a través de redes Wi-Fi desprotegidas, incluyendo números de tarjeta de crédito, contraseñas, información bancaria y más. Cuidado con las «Webs parecidas» . Los atacantes crean páginas web parecidas que imitan las de marcas conocidas. Estas webs fraudulentas pueden vender productos falsificados (o inexistentes), estar infectados con malware o robar dinero o credenciales.

. Los atacantes crean páginas web parecidas que imitan las de marcas conocidas. Estas webs fraudulentas pueden vender productos falsificados (o inexistentes), estar infectados con malware o robar dinero o credenciales. Evita potenciales ataques de Phishing y Smishing . Los correos de phishing llevan a webs no seguras que recopilan datos personales, como credenciales de acceso o datos de tarjetas de crédito. Estate atento también a los intentos de phishing por SMS -también conocidos como ‘smishing’- o a mensajes a través de redes sociales. Y mensajería instantánea, cada vez más extendida.

. Los correos de phishing llevan a webs no seguras que recopilan datos personales, como credenciales de acceso o datos de tarjetas de crédito. Estate atento también a los intentos de phishing por SMS -también conocidos como ‘smishing’- o a mensajes a través de redes sociales. Y mensajería instantánea, cada vez más extendida. No hagas clics en los enlaces . Ve directamente a la página de la oferta anunciada escribiendo su dirección web directamente en tu navegador. Si se trata de códigos promocionales especiales, escríbelos y comprueba si son legítimos.

. Ve directamente a la página de la oferta anunciada escribiendo su dirección web directamente en tu navegador. Si se trata de códigos promocionales especiales, escríbelos y comprueba si son legítimos. Verifica antes de comprar. Los anuncios, webs y apps fraudulentas pueden ser difíciles de identificar. Cuando descargues una nueva app o visites una web no habitual, dedica algo de tiempo a leer reseñas sobre la misma, así como cualquier queja de los usuarios.

Finalmente… lo de siempre. El mundo no se acaba con las compras del Black Friday 2024. Seamos responsables y atendamos a nuestras necesidades y presupuestos. Y preparemos la mente para terminar la campaña con las manos vacías y evita compras compulsivas, aunque al mismo tiempo, lo mismo que vemos «ofertas» vergonzantes también surgen muchas oportunidades y los precios más bajos del año en algunos productos.