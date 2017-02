Ya hemos jugado con Nintendo Switch y estas son nuestras impresiones

Ayer por la tarde estuvimos dos horas en el showroom de Nintendo probando la nueva Nintendo Switch y hoy es un buen día para decir que nos enamoramos de ella.

Antes de empezar os recordamos sus características clave:

Incluye 2 Joy-Con

Vibración HD

Los mandos tienen 20 horas de batería

32 GB de almacenamiento, ampliable con micro SDHCD

Pantalla táctil capacitiva 6,2 pulgadas.

Resolución 1280×720

Batería 6,5 horas y se carga en tres horas

HDMI 1920×1080 60 fps

Multijugador local hasta 8 jugadores

WiFi

Bluetooth 4.1

3 Puertos USB

3 modos de juego: Televisor, portátil, tabletop

Sin bloqueo regional

Precio: 329.90€

Nintendo propone un concepto que nunca antes se había visto; una consola que a la vez es portátil y doméstica. Gracias a sus mandos, los Joy-Con, y la dock station, da igual donde estemos, porque podremos jugar en cualquier lugar y con 8 jugadores de manera simultánea. La consola, que se presenta el próximo 3 de marzo, al comprar la consola nos incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho; un soporte para mandos Joy-Con para que funcionen como un solo mando; un conjunto de correas una base de Nintendo Switch; una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor; un cable HDMI y un adaptador de corriente.

Ayer pudimos probar los tres modos de juego que incluye esta consola, a saber, modo televisor, modo portátil y modo tabletop. En el modo televisor, podremos usar los Joy-Con con su soporte, el famoso “mando perrito” y también con el mando pro. Con el modo portátil jugaremos como cualquier consola portátil y si optamos por el modo tabletop, podremos jugar en una misma pantalla hasta con ocho amigos, cada uno con un Joy-Con.

¿Cómo podemos jugar con los Joy-Con?

Quitar los Joy-Con de la consola y meterlos en el soporte es muy sencillo y rápido, una buena noticia si somos un poco torpes. Al principio, cuando jugamos con ellos usándolos como un mando tradicional y no como un detector de movimiento, nos puede costar acostumbrarnos ya que es un tipo de mando que nunca antes hemos probado y los botones están distribuido de manera distinta, pero nada que no se cure con unos minutos de juego.

Pero si por algo destacan estos pequeños mandos es por su vibración y detección de movimientos. Los mandos pueden simular textura, emoción e intensidad y de verdad que lo hacen. Jugamos con ellos a adivinar cuantas canicas había en una caja, simulando que los mandos eran dicha caja, y de verdad las sentíamos rodar dentro. También tuvimos que abrir una caja fuerte, teniendo que parar justo cuando sentíamos el “clic”. Pero no solo destaca la vibración, también la cámara infrarroja del Joy-Con derecho es capaz de identificar formas, movimientos y distancias de los objetos que detecta y cuando nosotros lo probamos no dijimos esa frase “¡No me está pillando”, que seguramente habremos dicho alguna vez cuando jugamos con los move de Sony o con el kinect.

El concepto de 3 en 1

Si analizáramos la Nintendo Switch comparándola con la PS4 o la Xbox, partiríamos de un error de base, ya que Nintendo ofrece algo que nunca antes se había visto. Podríamos decir “tiene una resolución menor a su competencia”, pero también podríamos argumentar “su competencia no se convierte en una consola portátil”. Nintendo Switch no está pensada para los “jugadores de salón”, aquellos que disfrutan del juego con su máxima resolución y comodidad. Está pensada para jugar en cualquier lugar, con cualquier persona y con la mejor calidad posible.

Dos personas pueden jugar sin problemas al Mario Kart 8 en la misma pantalla y no tendrán que forzar la vista, ya que la pantalla de 6 pulgadas da para mucho. Con los mandos pueden jugar hasta cuatro personas en el modo tabletop, da hasta donde da la pantalla.

Pero si eso nos parece poco, hasta 8 personas pueden jugar en local con 8 consolas conectadas simultáneamente. Nosotros lo probamos con el Splatoon, tres contra tres, cada uno en modo de juego y aunque al final cada uno siempre prefiere un modo por comodidad o afinidad, eso no quita que uno sea peor que el otro.

Calendario de juegos

Lanzamiento, 3 de marzo:

Zelda: Breath of the Wild

1 2 Switch

Marzo-abril

Mario Kart Deluxe

Snipperclips

Primavera 2017

ARMS

Verano 2017

Splatoon2

2017

Super Mario Odyssey

Xenoblade Chronicles

Fire Emblem Warriors

Próximamente

Super Bomberman

Minecraft

Just Dance 2017

Steep

Rime

Fifa 17

Sonic Mania

Skyrim

NBA 2K18

Street Figther II

¿Me la compro o no?

La Nintendo Switch llegó directa a nuestros corazones con el Zelda y el Mario Kart, pero también nos hizo reír con el Snipperclics, probamos su valía con los juegos de 1 2 Switch, sufrimos en cooperativo con el Splatoon y experimentamos una buena pelea con el ARMS.

Si eres de consolas, jugar con los amigos y hacerlo en cualquier parte, la vas a querer. Y seguramente baste que se de cualquiera de estas tres opciones para que te plantees seriamente comprártela. Pero si que es verdad que gastarse 300 euros para jugar a dos juegos, por mucho que uno de ellos sea el Zelda, duele un poco en el bolsillo. Bajo nuestro punto de vista es mejor esperar a mediados de año, cuando ya haya variedad de juego y de verdad podamos disfrutar de una experiencia más global.