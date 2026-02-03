Nintendo Switch está a punto de convertirse en la consola más vendida de la historia

Nintendo Switch llegó en marzo de 2017, justo cuando la compañía japonesa se encontraba en uno de los peores momentos de toda su historia. Tan mal estaba Nintendo tras el fracaso de Wii U que hasta decidió lanzar dos consolas mini para maquillar sus resultados de ingresos de cara a los analistas e inversores, la NES Classic Edition, que llegó a finales de 2016, y la Super Nintendo Classic Edition, lanzada en septiembre de 2017.

Durante su etapa inicial Nintendo Switch generó muchas críticas, pero al final esta consola se ha convertido en el mayor éxito de Nintendo. Sí, es el mayor éxito de la compañía porque es su consola más vendida, ya que acaba de superar en ventas a Nintendo DS, y le está pisando los talones a PS2 de Sony, que a fecha de hoy sigue liderando la lista de consolas más vendidas de la historia.

Los últimos resultados que tenemos indican que Nintendo Switch ha vendido 155,37 millones de unidades desde su lanzamiento. Esta cifra la coloca a menos de 5 millones de distancia de PS2, una consola que, según los últimos datos proporcionados por Sony, habría vendido unos 160 millones de unidades.

¿Por qué ha tenido tanto éxito Nintendo Switch?

La verdad es que el concepto de esta consola se empezó a gestar con Wii U, que fue la primera en jugar la idea de consola híbrida gracias a su mando con pantalla, así que podemos decir que esta fue un fracaso que llevó al mayor éxito de la historia de Nintendo.

El gran éxito de Nintendo Switch se debe, principalmente, a tres grandes claves que os resumo a continuación:

Diseño híbrido: la idea de tener una consola que se pudiera utilizar como portátil y como sobremesa gustó mucho, y atrajo a una gran cantidad de usuarios. Juegos exclusivos de Nintendo: los personajes y juegos exclusivos de Nintendo siguen teniendo mucho tirón, y también jugaron un papel fundamental. Equilibrio calidad-precio: en su lanzamiento la Nintendo Switch ofreció un valor muy atractivo en relación calidad-precio, ya que llegó al mercado con un precio de 329,99 euros.

Durante la pandemia del COVID en 2020 esta consola tuvo problemas de suministro que derivando en una notable escasez, pero incluso en esa situación logró vender 50 millones de unidades entre 2020 y 2022, una cifra espectacular en solo dos años.

Su sucesora, Nintendo Switch 2, también está teniendo un gran éxito y se está vendiendo a buen ritmo, aunque podría acabar viéndose afectada por la crisis de la DRAM y de la memoria NAND Flash, un tema que preocupa a Nintendo, ya que afectaría al precio de su principal fuente de ingresos.

Nintendo Switch todavía sigue estando disponible. Aún hay demanda de esta consola, y podemos estar seguros de que todavía se mantendrá en el mercado entre uno y dos años más, tiempo suficiente para superar a PS2 y convertirse en la consola más vendida de la historia.