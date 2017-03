Demanda a LG por problemas de reinicios en los G4 y V10

La compañía surcoreana se enfrenta a una demanda colectiva en Estados Unidos por los reinicios en los G4 y V10, un problema que se convirtió en un auténtico calvario para los usuarios que compraron ambos terminales y se encontraron con una falta total de soluciones por parte de LG.

Os explicamos el tema de forma resumida. Cuando se produjo la comercialización del LG G4 un número importante de usuarios empezó a subir quejas relacionadas con el funcionamiento del terminal, ya que entraba en una fase de reinicios constantes de la que resultaba imposible salir.

Lo mismo ocurrió a algunos usuarios del LG V10, que vieron como su terminal quedaban totalmente inutilizado debido a esos reinicios interminables.

LG reconoció que se trataba de un problema de fabricación y se descubrió que en algunas unidades ciertos componentes no se habían soldado correctamente a la placa base de ambos smartphones, lo que acaba en una degradación demasiado rápida que conducía finalmente a ese ciclo de reinicios.

El servicio técnico de LG no actuó de manera correcta, ya que según han informado diversos afectados les cambiaron sus smartphones por otros igualmente defectuosos, y no una sino hasta dos veces. La respuesta de la compañía surcoreana no fue apropiada, y encima se negaron a reparar o sustituir los terminales que estaban fuera de garantía.

Con este panorama es normal que los usuarios hayan decidido llevar a LG a los tribunales. Tienen argumentos de sobra y según hemos podido leer han lanzado una ofensiva a lo grande, ya que en la demanda acusan a la compañía surcoreana de enriquecimiento injusto, prácticas desleales y violaciones diversas de las leyes de garantía de Estados Unidos.

En ella se reclama que LG pague por los daños y perjuicios causados en la cantidad que el tribunal considere justa, y que corra además con los gastos del proceso y los honorarios de los profesionales que participen, es decir, las costas procesales.

