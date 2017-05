Los hackers de Netflix podrían tener más contenidos de otros canales

El grupo de hackers que filtró la quinta de temporada de Orange is the New Black el pasado fin de semana podría haber tenido acceso también a otros espectáculos y películas pertenecientes a otros estudios y productoras que no son Netflix.

TheDarkOverlord, que así se autodenomina del grupo de hackers, ha entregado al blog de ciberseguridad DataBreaches.net una lista de películas y series de televisión, las cuales dice que robó de Larson Studios, una compañía de post-producción situada en Hollywood. Además de Orange is the New Black, dicen que tienen en su poder otras series y películas pertenecientes a distintos canales, incluyendo The Catch (ABC), Celebrity Apprentice (NBC), NCIS Los Angeles (CBS), New Girl (Fox), Portlandia (IFC), It’s Always Sunny in Philadelphia (FX), Breakthrough (NatNeo), The Arrangement (E!), Bunk’d (Disney Channel) y Bill Nye Saves the World (Netflix). También dicen tener la película original de Netflix Win it All, A Midsummers Nightmare de Lifetime TV y un especial de Liza Koshy dirigido a YouTube Red.

Ninguno de los canales ha hecho ningún comentario sobre estos presuntos hechos, salvo Netflix, que reconoció la brecha de datos tras la filtración de Orange is the New Black diciendo lo siguiente: “Somos conscientes de la situación. Un vendedor de producción para algunos los mayores estudios de televisión ha tenido su seguridad comprometida y las correspondientes fuerzas de la ley se han implicado”. Sin embargo, no ha dado más detalles sobre la filtración de una de sus series más populares.

El hecho de que TheDarkOverlord se haya hecho presuntamente con mucho contenido no significa que se haya hecho con material por estrenar o inédito, ya que por ejemplo la película Bill Nye Saves the World se estrenó en Estados Unidos a principios de mes, lo que minimiza el daño que pueda causar su filtración. De otros contenidos mencionados también están publicando sus últimas temporadas. Pese a todo, TheDarkOverlord ha insinuado en Twitter que podría extorsionar a Fox, IFC, Nat Geo y ABC.

De momento, el grupo de hackers ha intentado sin éxito pedir dinero a Larson Studios y Netflix a modo de extorsión. La filtración de la quinta temporada de Orange is the New Black podría corresponder a una medida de presión tras no hacer caso a sus amenazas.

Fuente: Variety