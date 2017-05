Un poco de sentido común sobre la “muerte” del MP3

Estoy seguro de que la mayoría de nuestros lectores se ha llevado una enorme sorpresa al ver como una gran cantidad de medios anunciaban a bombo y platillo la “muerte” del MP3, un formato de compresión de sonido muy extendido que se popularizó en la década de los noventa.

A simple vista la idea es chocante, ¿un formato tan popular y conocido muerto sin más y de la noche a la mañana? Pues no, no es así la cosa, todo se ha exagerado y la realidad es muy distinta, no tendremos que despedirnos del MP3 puesto que sigue “vivito y coleando”.

¿Qué ha ocurrido entonces?

Los chicos de GSMArena lo han explicado a la perfección. La clave del asunto es que las patentes de codificación de archivos en MP3 han expirado. Dado que hace unos años también expiraron las patentes de descodificación el formato pasa a ser totalmente libre, y por tanto ya no requiere del pago de derechos (royalties).

Esto es algo similar a lo que ocurrió en su momento con el GIF, un formato que no sólo no murió al quedar totalmente libre sino que hoy en día es uno de los tipos de archivo más populares que existen.

Con esto en mente podemos entender a la perfección porqué decimos que el MP3 no ha muerto, pero además debemos tener en cuenta que es muy probable que su popularidad vaya en aumento ahora que no es necesario pagar nada por crear contenidos en dicho formato.

Sí, sabemos que el formato AAC (que sí está sujeto a patentes y requiere el pago de royalties) es superior en calidad de sonido, pero esto no asegura para nada el éxito del mismo y menos aún la desaparición casi instantánea del MP3, cosa que algunos se han atrevido a dar por hecho.

