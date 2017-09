Las pujas por Toshiba están viviendo una etapa de tensiones importantes. Son muchos los gigantes implicados en consorcios o agrupaciones que quieren hacerse con la división de chips de la firma japonesa, y entre ellos encontramos a figuras tan conocidas como Apple y WD.

Apple y WD no son empresas rivales, al menos no de forma directa, pero se encuentran ahora mismo integradas en consorcios que están enfrentados en la compra de la división de chips de la compañía nipona, una situación que ha llevado a los de la manzana a amenazar a WD con no comprar más productos suyos si deciden seguir pujando por Toshiba.

No es la primera vez que Apple aprovecha su fuerte posición como cliente de componentes diversos para obtener ventaja en una determinada situación, ya sea obtener mejores acuerdos y precios o incluso involucrar a otras empresas en sus propias batallas legales contra otros gigantes tecnológicos, pero con ello los de Cupertino adoptan una postura muy peligrosa y llevan a cabo acciones que podrían pasarles factura en momentos de flaqueza.

En el caso de Toshiba los de la manzana tienen claro que si WD se lleva el gato al agua eliminarán a un rival directo en el sector de la memoria NAND Flash, y que ello podría perjudicarles en lo que respecta a los precios medios de dicho componente, que es fundamental para todos los productos que comercializa Apple.

Veremos cómo evoluciona la situación. Toshiba tiene varias ofertas de compra que considerar, pero está muy necesitada y el tiempo corre en su contra, ya que si no cierra la venta de su división de chips antes de finalizar su presente año fiscal (marzo de 2018) podría reportar unos ingresos netos negativos y ser expulsada de la bolsa de Tokio.

Más información: PhoneArena.

Imagen de portada: Fortune.