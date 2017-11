Llega el OnePlus 5T con mejor pantalla, diseño y al mismo precio

OnePlus 5T es el nuevo tope de gama de una compañía que eleva al máximo la relación características/precio. Porque lo entiendas a la primera: un buque insignia que cuesta la mitad de precio que un iPhone X y que tiene poco que envidiarle a la hora del uso real de un buen móvil inteligente.

Hace muy poco que fue comercializado el OnePlus 5 aunque desde ese momento se comenzó a rumorear el desarrollo de otro terminal de una compañía que -por méritos propios- se está haciendo un hueco en la complicada industria del móvil.

Y ha llegado, confirmando las principales novedades que se venían manejando, principalmente el aumento de tamaño de pantalla hasta las 6 pulgadas y su formato 18:9. El cambio al “todo.pantalla” obliga a un rediseño de todo el terminal, el cuerpo monocasco de aluminio anonizado, menores biseles y botones de navegación por software. También se traslada el lector de huellas a la parte trasera. Para nuestro gusto, resulta en un conjunto más moderno y elegante y sin aumentar el tamaño total sobre el del OnePlus 5.

En cuanto al panel, se promociona como un “Full Optic AMOLED”. Teniendo en cuenta que se trata de una marca comercial de Samsung, ya sabemos quien ha sido el proveedor y la calidad que ofrecerá. La resolución nativa de esta “OLED Samsung” es de 2160 × 1080 píxeles y está protegida por Gorilla Glass 5.

El hardware interno no varía sobre lo ofrecido por el OnePlus 5. Tampoco había necesidad con el chipset Qualcomm Snapdragon 835 (CPU de 8 núcleos Kryo y GPU Adreno 540) y configuraciones de 6 y 8 Gbytes de memoria RAM LPDDR4X y 64/128 GB para almacenamiento interno en formato UFS 2.1. La batería es de 3.300 mAh con el sistema de carga rápida y baja temperatura, Dash charging, mientras que el peso total apenas aumenta 8 gramos.

One Plus 5T mejora ligeramente el sistema de cámaras añadiendo un “telefoto” al doble sensor trasero de 17 MP + 20 MP, que promete mejores tomas en ambientes con poca luz. La frontal es la misma de 16 megapíxeles del OnePlus 5 para una óptica firmada por Sony.

Especificaciones OnePlus 5T

Pantalla : AMOLED multitáctil de 6 pulgadas

: AMOLED multitáctil de 6 pulgadas Resolución : 2160 × 1080 píxeles

: 2160 × 1080 píxeles Chipset : Qualcomm Snapdragon 835, con CPU de 8 núcleos Kryo

: Qualcomm Snapdragon 835, con CPU de 8 núcleos Kryo GPU : Adreno 540

: Adreno 540 RAM : 6 – 8 GB de memoria RAM LPDDR4X

: 6 – 8 GB de memoria RAM LPDDR4X Almacenamiento : 64 – 128 GB de capacidad de almacenamiento UFS 2.1

: 64 – 128 GB de capacidad de almacenamiento UFS 2.1 Cámaras : Doble cámara trasera Sony de 17 MP + 20 MP. Frontal de 16 MP.

: Doble cámara trasera Sony de 17 MP + 20 MP. Frontal de 16 MP. Conectividad : USB 2.0, Type-C, soporte USB para audio, doble SIM, conector de audio de 3,5 mm, sensor de huellas, LTE CAT12/13 (600Mbps/150Mbps), Bluetooth 5.0, Wi‑Fi 2×2 MIMO, NFC, HDR.

: USB 2.0, Type-C, soporte USB para audio, doble SIM, conector de audio de 3,5 mm, sensor de huellas, LTE CAT12/13 (600Mbps/150Mbps), Bluetooth 5.0, Wi‑Fi 2×2 MIMO, NFC, HDR. Dimensiones : 156 x 75 x 7,3 mm

: 156 x 75 x 7,3 mm Peso : 162 gramos

: 162 gramos Batería: 3.300 mAh con sistema de carga rápida

Precio y disponibilidad OnePlus 5T

One Plus 5T repite el software principal consistente en Android 7.1 con capa OxygenOS 4.5. Una interfaz propia que apuesta por no recargar demasiado el sistema, por no apartarse demasiado de la versión stock y por el uso del Material Design del mismo Google.

Y llegamos a otro de los puntos fuertes del terminal, un precio de venta supercontenido para lo que ofrece y que no aumenta a pesar de las mejoras sobre el OnePlus 5: 499 dólares / euros, porque ese es el precio para España. Quizá le falta algo más de resolución de pantalla y no ofrece resistencia al polvo o al agua como otros tope de gama, pero es un competidor tremendo para los grandes fabricantes. Estará disponible desde el 21 de noviembre.

