Primeras imágenes reales del Galaxy A8+ (2018), especificaciones

El gigante surcoreano sigue trabajando para renovar su catálogo de terminales de gama media y gama alta y gracias a una nueva filtración hemos podido echar un vistazo al Galaxy A8+ (2018), un modelo que estará encuadrado en la gama alta y que contará con el popular formato de pantalla 18:9.

Como podemos ver en las dos imágenes adjuntas el Galaxy A8+ (2018) tiene el característico diseño de Samsung, con bordes redondeados y un frontal que de no ser por la ausencia del acabado Edge resultaría prácticamente idéntico al del Galaxy S8.

Por lo que respecta a la calidad de acabados nos encontramos con metal y cristal, todo un clásico no sólo en el catálogo del gigante surcoreano sino en el mercado smartphone en general. Esto es positivo, ya que confirma una terminación premium propia de un modelo de gama alta.

Al no contar con el acabado Edge el Galaxy A8+ (2018) no dispone de una “pantalla infinita”, nombre que Samsung utiliza para referirse al aspecto que muestran sus terminales que utilizan dicho acabado unido al formato 18:9. En cuanto a las especificaciones todavía no hay nada confirmado, pero las últimas filtraciones apuntan a que este smartphone contará con:

Pantalla de 18:9 con un tamaño 6 pulgadas y resolución de 2.160 x 1.080 píxeles.

SoC Snapdragon 636 o Exynos equivalente (CPU de ocho núcleos).

(CPU de ocho núcleos). GPU Adreno 509 en el caso del chip Snapdragon, Mali G71 en el caso del Exynos.

4 GB o 6 GB de memoria RAM.

Cámara trasera de 12 MP y frontal de 5 MP con una calidad similar a la del Galaxy S8.

Android N como sistema operativo.

No tenemos detalles sobre el precio, pero podría rondar entre los 400 y los 500 euros. Su lanzamiento se espera para principios de 2018.

Más información: GSMArena.