Apple publica lo más descargado de App Store en 2017

A pocas semanas de cerrar 2017, las grandes plataformas están publicando listados con lo más popular del año. El otro día tocó a YouTube y este fin de semana Apple ha publicado las aplicaciones más descargadas de App Store en 2017.

Interesante para observar tendencias y este caso en particular aún más teniendo en cuenta que la tienda on-line de Apple es la más rentable del planeta y clave para el éxito de venta de dispositivos como iPhones.

No es ninguna sorpresa que los clientes de medios sociales encabecen lo más descargado en la App Store en 2017. Sí puede sorprender que Snap tenga las dos primeras posiciones ante su aparente incapacidad para sumar nuevos usuarios a la plataforma de mensajería.

Otro de los ganadores es Google incluyendo YouTube y Maps en el top-10. Lo mismo que Facebook con el propio cliente de la red social, su app de mensajería e Instagram. En apps de pago el primero fue el editor fotográfico, Facetune.

Tampoco sorprende que Super Mario Run, el juego de Nintendo para plataformas móviles y el segundo tras el lanzamiento del Pokemon Go, sea el más descargado de la plataforma de Apple. En juegos de pago el primero fue Heads Up! potenciado por el programa de Ellen DeGeneres.

En cuanto a pelis, la primera es la cinta de animación Moana, con el Rogue One: A Star Wars Story y Wonder Woman en los tres primeros. En series tampoco sorprende que ‘Juego de Tronos’ encabece el listado, seguidos por The Walking Dead y Big Bang Theory. Y sí, en música vemos a Despacito y en cabeza otro de los inevitables de este año: el Shape of You de Sheeran. Te dejamos los listados:

Lo más descargado de App Store en 2017

Aplicaciones:

Juegos:

Música:

Películas:

Series TV:

Libros (Ficción):

Libros (No Ficción):

Apps (Top-20):