El Galaxy Note 8 tiene problemas en la batería; Samsung está al corriente

La compañía surcoreana pasó por un auténtico calvario con el Galaxy Note 7, un terminal que acabó siendo retirado de forma definitiva y que afectó negativamente a la imagen de Samsung. Este problema quedó superado tras el lanzamiento del Galaxy S8, pero el Galaxy Note 8 tiene problemas en la batería.

Algunos usuarios han confirmado que su Galaxy Note 8 tiene problemas en la batería que afectan a la capacidad de carga de la misma. Por suerte no es nada especialmente grave ya que no implica riesgo para el usuario, pero la solución podría ser complicada.

Decimos esto porque el problema se produce cuando la batería del terminal está totalmente agotada. Al conectarlo al cargador algunos Galaxy Note 8 no cargan y por tanto sería imposible utilizarlos para instalar una actualización de software que resuelva este error. La situación se produce incluso con diferentes cables y cargadores, así que es un fallo del dispositivo.

Samsung ha confirmado que está trabajando para identificar la causa del problema y que intentarán ofrecer una solución lo antes posible, pero todavía no han podido concretar nada así que sólo podemos esperar.

Los terminales que se mantienen por encima del 0% de batería y no llegan a apagarse siguen cargando sin problemas y no se han identificado comportamientos anormales más allá de lo dicho, así que aunque se trata de una cuestión importante que Samsung debe resolver cuanto antes no esperamos que tenga un gran alcance.

En cuanto al Galaxy S8 parece que Samsung ha hecho un excelente trabajo con las baterías ya que no se han reportado problemas hasta el momento.

