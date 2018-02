La firma de Cupertino ha eliminado Telegram de la App Store, una decisión que ha cogido por sorpresa a los responsables de la conocida aplicación de mensajería instantánea, aunque por suerte no es definitiva y podría tener una solución muy pronto.

Según podemos ver en la fuente de la noticia Apple ha eliminado Telegram de la App Store porque ha recibido quejas de que ésta estaba mostrando contenido inapropiado. No tenemos información concreta sobre el tipo exacto de contenido, pero confirma que se ha producido una violación de los términos establecidos en la tienda de aplicaciones de Apple y nos da el porqué ha desaparecido de aquella.

Pavel Durov, fundador de la red social VK y principal responsable de Telegram Messenger, ha confirmado el problema a través de Twitter y ha dicho que están trabajando para implementar las medidas necesarias que le permitan volver a la App Store.

Telegram ha conseguido una gran popularidad gracias a su apuesta por la seguridad, integrando funciones avanzadas que permiten garantizar el secreto de las comunicaciones (como el cifrado de extremo a extremo por ejemplo).

Sabemos que la mayoría de los servicios de mensajería instantánea utilizan actualmente el cifrado de extremo a extremo, pero la situación era muy distinta cuando Telegram debutó en 2013 y eso le permitió marcar una diferencia clara frente a sus rivales.

No creemos que Telegram vaya a tener problemas para volver a la App Store así que en principio no hay nada que temer. Los que tengáis descargada la aplicación en iOS podéis seguir utilizándola sin problemas, y los que no podéis recurrir como solución temporal a la versión web.

