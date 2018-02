¿Virus en Windows? Diez antivirus de rescate gratuitos que pueden ayudarte

Un antivirus de rescate en formato externo y autoarrancable es una solución interesante que no debe faltar de tu colección de software. No todos los equipos tienen soluciones de seguridad instalada y además, no todos los tipos de malware se pueden combatir una vez iniciado el sistema operativo porque se cargan en la memoria dificultando su detección y eliminación.

No dudes que terminarán siendo necesarios. Las amenazas de ciberseguridad siguen al alza y se han convertido en un gran problema para todo el sector tecnológico, desde un joven que comienza en Internet con su smartphone a una gran empresa. La introducción de malware en todas las plataformas, el robo de datos, la invasión a la privacidad o los ataques DDoS, son una constante bajo todo tipo de técnicas y aprovechando la era de la movilidad que ha aumentado las maneras de alojar información y el modo de acceder a ella mediante miles de millones de dispositivos conectados.

En este escenario, un medio externo independiente del PC a analizar, capaz de detectar y desinfectar malware y sin necesidad de realizar una instalación permanente que termina afectando en algún grado a su rendimiento, es una solución ideal. Te recordamos las soluciones gratuitas existentes, su creación, utilización y algunas alternativas por si quieres soluciones incluso más completas de control y mantenimiento de tu ordenador personal.

Antivirus de rescate gratuitos

Todos los grandes proveedores de seguridad ofrecen este tipo de soluciones. La mayoría son Linux en formato “Live CD” (creados y autoarrancables desde unidades ópticas, pendrives o discos externos USB).

Un listado de las mejores disponibles:

Kaspersky Rescue Disk. Kaspersky hace tiempo que no actualiza la interfaz pero su disco de rescate basada en Gentoo tiene la gran potencia del líder de soluciones de seguridad en consumo. Descargas la imagen ISO, la grabas en un medio de arranque y la utilizas. ESET SysRescue Live. ESET ofrece la descarga de una imagen para grabar pero también ofrece la posibilidad de crearla directamente en CD o USB. Interfaz perfectamente actualizada y muy fácil de utilizar. Bitdefender Rescue CD. Personalmente es de las que más me gustan. Utiliza un Linux basado en Xubuntu que permite mayores posibilidades además de eliminación de virus. Descargas la ISO desde el enlace y quemas en el medio. . Personalmente es de las que más me gustan. Utiliza un Linux basado en Xubuntu que permite mayores posibilidades además de eliminación de virus. Descargas la ISO desde el enlace y quemas en el medio. AVG Rescue CD. Ofrece dos imágenes distintas para creación en CD o USB. Su interfaz es bastante espartana basada en texto pero que no te asustes, cumple su función, y como el resto, actualiza previamente la base de virus a las últimas disponibles. Panda SafeDisk. Otra que como Kaspersky hace tiempo que no se actualiza pero que sigue cumpliendo su función. Muy sencillo de utilizar porque no tiene demasiadas opciones de personalización. Carga un asistente que busca automáticamente las definiciones de antivirus disponibles y, cuando se pulsa start, comienza a analizar todo el sistema en la búsqueda de archivos maliciosos. Trend Micro Rescue Disk. Creación muy sencilla del medio de rescate a golpe de clic desde su página web y con la opción de elegir CD/DVD o disco/pendrive USB. Su interfaz es la más espartana de todo el listado, en un modo texto minimalista con unas cuantas opciones básicas. Norton Bootable Recovery Tool. Symantec ofrece la creación del disco de arranque con un asistente que facilita su creación sin aplicaciones externas una vez que hayas descargado la herramienta. Una vez arrancado con él, verás una interfaz gráfica pero minimalista sin opciones de personalización, con dos opciones principales: escanear y limpiar. Avira Rescue System. Ofrec descarga de una imagen para creación del medio. Interfaz gráfica con pocas funciones pero sencilla de utilizar. Como otras que hemos visto de interfaz simple, su potencia está en el motor de búsqueda y desinfección y su capacidad de actualización de la base de virus, algo que todas hacen. F-Secure Rescue CD. Otra de las más sencillas y al tiempo fáciles de utilizar. Con una base Knoppix, no hay ninguna interfaz de usuario real a excepción de un diálogo basado en texto, donde se te preguntará si deseas iniciar el análisis. Avast. Es la única del listado que no ofrece descarga directa de una imagen y la única manera es crear el disco de rescate desde una solución de Avast. Lo bueno es que se puede hacer desde la versión de escritorio gratuita. Lo malo es que hay que instalarla primero.

Cómo se crean estas soluciones

Algunas proveedores ofrecen la posibilidad de crear el medio directamente desde su página web y otros simplemente ofrecen una imagen .ISO que deberá grabar el propio usuario, sea en un medio óptico o en un disco externo o pendrive USB.

Para el segundo caso puedes seguir alguna de nuestras guías para crearlos. Básicamente, es tan sencillo como abrir el programa, seleccionar la imagen ISO que hayamos descargado y la aplicación se encargará de su creación. Algunas aplicaciones a utilizar para grabar las imágenes son:

Puedes utilizar el que prefieras o el que te aconseje el proveedor. En todos los casos el objetivo es crear una herramienta de seguridad capaz de arrancar en nuestro PC de forma independiente del sistema operativo instalado, para mejorar la búsqueda y desinfección de malware.

Cómo se utiliza un antivirus de rescate

Una vez creado el medio de rescate su uso es sencillo. Reiniciamos la máquina con el medio insertado en su localización para arrancar desde el mismo. Si no lo tenemos hecho anteriormente, tendremos que entrar en la BIOS para situar la unidad óptica o USB como primeros medios de arranque, siempre antes que el disco duro o SSD donde tengamos instalado el sistema.

El medio creado es un formato “Live CD” por lo que no tendremos que instalar nada en el disco duro o SSD de nuestro equipo. Algunas soluciones ofrecen un entorno visual y más funciones, mientras que otros emplean un modo texto dedicado completamente al malware, entendiendo que lo principal es la potencia de su motor y las actualizaciones de su base de virus, algo que todos hacen antes de escanear el sistema.

Algunas soluciones son altamente personalizables, permiten seleccionar escaneo y desinfección, sector de arranque, análisis rápido o ompleto, archivos y carpetas de discos duros o unidades externas, acceso a la red, método heurístico y casi todo lo que podemos encontrar en un antivirus instalable.

Como cualquier Linux, algunos incluyen herramientas como un explorador para borrar archivos manualmente o gestores de paquetes por si necesitamos instalar cualquier herramienta de resolución de problemas basada en Linux, si bien su uso principal es el escaneo y desinfección de virus.

Alternativas

Aunque algunas de las soluciones anteriores son muy potentes, como la de Bitdefender que es -casi- un Xubuntu en disco, usuarios más avanzados pueden preferir utilizar discos de rescate generales que permiten aislar, identificar y solucionar errores de sistema y que también incluyen o permiten activar distintos antivirus.

Su funcionamiento es idéntico a los anteriores, autoarrancables desde unidades ópticas, pendrives o discos externos USB, sin tener que instalar nada en el disco duro o SSD interno. Entre otros podemos destacar:

¡Suerte con esos bichos! Y ya sabes, aunque los anteriores son un método excelente para detectar y desinfectar malware, la mejor barrera sigue siendo el sentido común, cuidando especialmente el apartado de descargas e instalación de aplicaciones de sitios no seguros; la navegación por determinadas páginas de Internet; la apertura de correos electrónicos o archivos adjuntos no solicitados o que llegan de remitentes desconocidos o los que llegan de redes sociales o aplicaciones de mensajería que contienen vulnerabilidades explotables por los ciberdelincuentes para las campañas de malware.