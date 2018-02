Tempo Go, el primer Android Go de ZTE

MWC 2018. Tempo Go será el primer terminal de ZTE con Android Go, la variante ligera del sistema operativo móvil con la que Google quiere redefinir la gama de entrada a la plataforma.

El objetivo de Google con los Android Go es llegar a los “próximos mil millones de usuarios” móviles, sumándolos a la base actual de 2.000 millones de dispositivos activos, 1.300 marcas y 24.000 productos únicos producidos desde el lanzamiento del primer Android del que este año se celebra el décimo aniversario del lanzamiento.

El Tempo Go de ZTE está en la línea de los objetivos de Android Go, ofreciendo prestaciones de gama baja, pero a un precio muy económico.

Especificaciones ZTE Tempo Go

Pantalla : LCD de 5 pulgadas

: LCD de 5 pulgadas Resolución : 854 x 480 píxeles

: 854 x 480 píxeles Chipset : Qualcomm Snapdragon 210 con CPU de cuádruple núcleo a 1,1 GHz

: Qualcomm Snapdragon 210 con CPU de cuádruple núcleo a 1,1 GHz GPU : Adreno 304

: Adreno 304 RAM : 1 GB

: 1 GB Almacenamiento : 8 GB ampliables con tarjetas micro SD

: 8 GB ampliables con tarjetas micro SD Conectividad : Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB

: Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB Batería : 2.200 mAh

: 2.200 mAh Sistema Operativo: Android Go basado en Android 8 Oreo

Tempo Go estará disponible en regiones como Estados Unidos en el mes de marzo por 80 dólares. Google entregará directamente las actualizaciones para estos terminales con tratamiento “Go” y que además del sistema incluye apps adaptadas como Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome y Files Go, la nueva versión del administrador de archivos.

También contarán con la tienda Google Play Go especializada en apps livianas optimizadas para este tipo de terminales interesantes para la gala de entrada a Android. Como te adelantamos, el Tempo Go no será el único Android Go para Barcelona y ya hemos visto el Alcatel 1X y esperamos el Nokia 1 y otros.