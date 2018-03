Huawei podría sorprendernos con un smartphone para criptodivisas

El gigante chino está a punto de presentar en sociedad sus nuevos terminales tope de gama, los Huawei P20, P20 Pro y P20 Lite, tres dispositivos que conoceremos el próximo 27 de marzo. Según una nueva información también están valorando la posibilidad de lanzar un smartphone para criptodivisas, que estaría basado en el sistema operativo SIRIN OS.

Los detalles son todavía escasos pero la fuente de la noticia (Bloomberg) indica que ese terminal será capaz de ejecutar aplicaciones basadas en Blockchain y servirá como cartera para criptodivisas, por lo que ese nuevo terminal de Huawei tendría que estar apoyado por fuertes medidas de seguridad que mantengan protegidas las monedas digitales del usuario.

Ese smartphone para criptodivisas también contaría con Android como sistema operativo, lo que sugiere que podría estar enfocado como dispositivo “todoterreno” que podría ser utilizado también de una manera más tradicional. Esto es interesante, aunque habrá que esperar a ver cómo se ejecuta.

Dos representantes de Huawei y de Sirin Labs, responsables de SIRIN OS, han confirmado que ha habido un encuentro entre ambas empresas pero no han dado información concreta. Con todo lo importante es que efectivamente ha habido un acercamiento entre ambas, y que por tanto todo lo que hemos expuesto tiene una base sólida.

Huawei es una de las empresas más importantes del mundo tanto a nivel de smartphones de consumo como de equipamiento de redes, de soluciones de ciberseguridad y de computación en la nube, así que francamente no nos extraña que haya pensado en diversificar negocio con un nuevo smartphone centrado en criptodivisas. Con todo aún no hay nada cerrado, así que no nos queda otra que esperar a tener un anuncio oficial.