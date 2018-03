Google limita el uso de ROM Android personalizadas

Las ROM Android personalizadas son una de las mejores características de la plataforma de Google, permitiendo actualizarlos a versiones superiores cuando los fabricantes los dejan literalmente obsoletos a nivel de software o cuando no los actualizan en un tiempo que podamos considerar razonable. La actualización del sistema no es la única ventaja y así, podemos reemplazar la interfaz de usuario que montan los fabricantes, eliminar el bloatware que instalan, utilizar kernels especializados en mayor rendimiento o autonomía, añadir características adicionales y en general, optar a una mayor flexibilidad y personalización.

Personalmente, creo que es el gran valor de la plataforma Android frente a otras plataformas como iOS y Windows, posible gracias a la licencia de código abierto que permite a los desarrolladores obtener su código, añadir funciones y construir sus propias imágenes del sistema operativo y a una gran labor comunitaria. Google ha tolerado su práctica consciente de la problemática de la fragmentación de la plataforma, pero una nueva característica puede limitar su uso.

A partir de ahora, Google verificará la fecha de compilación de la imagen del sistema Android cuando intente ejecutar aplicaciones de Google. Si tienes un dispositivo no certificado y estás ejecutando una versión del sistema operativo Android compilada después del 16 de marzo de 2018, las aplicaciones de Google no funcionarán. La medida está enfocada contra la distribución ilícita de las aplicaciones de Google en Android que practican algunos fabricantes (por ejemplo en China donde no está disponible oficialmente la Play Store) incumpliendo el conjunto específico de reglas bajo el Documento de Definición de Compatibilidad (CDD) con el que Google certifica los terminales para garantizar un nivel mínimo de coherencia en la plataforma.

La medida no va en contra directamente del uso de ROM Android personalizadas, pero pilla a los usuarios que las usamos en un fuego cruzado porque afecta directamente a las GApps, el conjunto de servicios y aplicaciones hechos por Google que se distribuye de manera no oficial (hay muchas variaciones, pero todas permiten la misma funcionalidad básica) y que se requieren para acceder a aplicaciones como Play Store, Gmail, Maps o YouTube. Conviene recordar que si bien el código del sistema operativo básico contenido en el Proyecto de Código Abierto de Android es de código abierto y gratuito, las aplicaciones de Google que se ejecutan sobre Android no son gratuitas.

Afortunadamente, hay una solución para usuarios de ROM personalizadas que al menos por el momento se puede utilizar registrando el dispositivo con el ID de Android para permitir que las aplicaciones de Google se ejecuten en un dispositivo. Hay un problema con esta especie de “lista blanca”, se limita a 100 dispositivos por usuario. Más que suficiente para un usuario medio, pero aunque parezca mucho no es tanto para probadores compulsivos, como el que suscribe :). Además, no está claro como terminará afectando la norma para ejecutar la Play Store en modelos como tablets Fire OS de Amazon o cualquier otro dispositivo “no certificado” que ejecute software del fabricante.

Ya te contaremos cuando Google ofrezca más información porque el uso de ROM Android personalizadas es una función de valor y para una parte de usuarios, un motivo en sí mismo para usar la plataforma.