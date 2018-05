God of War para PS4 es el exclusivo de la consola que más rápido se está vendiendo

God of War para PlayStation 4, la última entrega de las aventuras del dios Kratos, está siendo todo un éxito de ventas.

Según informan desde Mashable, Sony anunció el martes que se han vendido 3,1 millones de copias de God of War durante los tres primeros días tras su lanzamiento, entre el 20 y el 22 de abril. Esto tiene aún más mérito si tenemos en cuenta que se trata de un juego exclusivo de PlayStation 4, ya que la IP pertenece a la compañía de origen japonés. Con estos números, el juego protagonizado por Kratos supera a Uncharted 4: A Thief’s End, que vendió 2,7 millones de copias durante su primera semana en el mercado.

Esos impresionantes números a nivel de ventas muestran que God of War para PlayStation 4 era uno de los juegos más esperados de este 2018. Sony puso todo su empeño para crear un must have y sin duda lo ha conseguido, ya que además del gran éxito comercial, la crítica ha respondido, a niveles generales, de manera muy positiva, teniendo ahora el título una nota de 94 sobre 100 en Metacritic.

SCE Santa Monica Studio (desarrolladora) y Sony Computer Entertainment America (distribuidora) pusieron toda la carne en el asador para que God of War fuese no solo uno de los mejores juegos de 2018, sino también en convertirlo en una de las compras imprescindibles para todos los poseedores de una PlayStation 4 (o para cualquiera que ande buscando una excusa para comprársela). La buena acogida entre la crítica y las excelentes ventas muestran que han dado en el clavo con su propuesta, consiguiendo que sea el juego exclusivo de la consola que más rápido se está vendiendo.