Novedades VOD 35/18: Jack Ryan comienza su andadura en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y acabamos de despedir agosto, lo cual significa que continuamos en barbecho, pero también que a partir de ahora se reaviva el panorama. No obstante, hay unos cuantos lanzamientos interesantes y por primera vez desde que arrancamos con esta sección, el más destacado no sale de Netflix, que por lo demás se mantiene como el servicio que más contenido publica de seguido.

Jack Ryan, de Tom Clancy

Amazon Prime Video ha publicado esta semana la primera temporada de una de sus producciones originales más anunciadas (metieron el tráiler hasta en la Super Bowl): Jack Ryan, de Tom Clancy. Se trata de la primera serie basada en Jack Ryan, el personaje creado por Tom Clancy, tras casi treinta años de de -escasa, eso sí, presencia en largometrajes para la gran pantalla.

Para quien no lo conozca, Jack Ryan es un analista de la CIA que se ve envuelto en tantas aventuras de acción y espionaje como novelas escribió Clancy, la primera de las cuales le sonará a todo el mundo: La caza del Octubre Rojo. En esencia Ryan es un refrito de James Bond a la americana, con sus más y sus menos dependiendo de la adaptación. Falta por ver si Amazon ha cumplido y es un producto de calidad o no.

Al menos, con el lanzamiento han cumplido: ayer se estrenaron en exclusiva en Amazon Prime Video para todo el mundo los 8 capítulos de la primera temporada, con subtítulos y doblaje en español de España y Latinoamérica.

Poco más nos ha dejado Amazon Prime Video esta semana: el drama con tintes bélicos La pared (The Wall) el documental La Buena Vida – The Good Life sobre uno de tantos conflictos entre la industria y los pueblos indígenas de América; y la primera temporada de Muzzy in Gondoland, una serie educativa de la BBC para enseñar a los niños inglés que muchos recordarán porque la echaban en la tele española hace mil años.

Ozark

De Netflix, o al menos en lo que a sus producciones originales se refiere, lo más interesante de la semana posiblemente sea el estreno de la segunda temporada de Ozark, que regresa con otros 10 capítulos en la misma línea de drama criminal. Es, por compararlo con una serie bien conocida, algo así como el Breaking Bad de Netflix, sin ser una copia.

Pero en Netflix siempre hay más y además de Ozark al cadena estrena la primera temporada de Paradise Police, una serie de dibujos animados para adultos en plan basto; y la tercera temporada del programa de competición física producido por Sylvester Stallone Ultimate Beastmaster.

La catedral del mar

Otro lanzamiento destacado es el de la primera temporada de La Catedral del Mar, la serie basada en la novela del mismo nombre, producida por Atresmedia, Televisió de Catalunya y Netflix, y que tras pasar por las cadenas españolas Netflix estrena en exclusiva para el resto del mundo.

Por lo demás, descarga de películas hollywoodienses populares de todo tipo: de Bridget Jones: Sobreviviré a La milla verde, pasando por Watchmen, Caminando entre las tumbas, La ventana secreta, La terminal, Norbit, Jóvenes y brujas, Frankenstein de Mary Shelley… Indiana Jones: En busca del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada (para los fans de Indy, en Amazon Prime Video están todas).

Con la película de animación Resident Evil: La maldición y los documentales deportivos I Am Bolt, dedicado a la bala jamaicana, y Barça Dreams, que cuenta la historia del club culé (en Filmin está la versión 3D y con audio en catalán), terminamos con Netflix.

Hablando de Filmin, esta semana añadían al catálogo La vida privada de Sherlock Holmes de Billy Wilder, que no es ni la mejor adaptación que ha recibido el famoso detective, ni la mejor película del director estadounidense, pero que merece mucho la pena el visionado.