5 derivadas de Ubuntu que sí merece la pena probar

Google Chrome acaba de cumplir sus primeros 10 años. Nada indicaba que el navegador web de Google fuera a dominar con fuerza el mercado una década después y tampoco que se convirtiera en toda una plataforma como base de Chrome OS.

Google estrenó Chrome el 2 de septiembre de 2008 con un cómic web. Publicitado como “una versión fresca de un navegador”, fue publicado como una aplicación beta para Windows. Las versiones para Windows llegaron más de un año después, a finales de 2009.

Chrome debutó en un momento en que los desarrolladores y usuarios de Internet estaban cada vez más frustrados con el Internet Explorer de Microsoft y en un momento en que la única alternativa en el escritorio era un Firefox de Mozilla en pleno crecimiento.

Primer logo de Chrome

Google usó componentes del motor de renderizado WebKit de Apple y también del Firefox de Mozilla para darle vida a Chrome. Además, liberó el código fuente base en el Proyecto Chromium en el que está basado Chrome. Un desarrollo Open Source muy importante frente al mismo Chrome, gratuito (freeware), pero que incluye componentes cerrados. Son hermanos, pero distintos.

El navegador se centró desde el primer momento en el respeto de los estándares web y el HTML5 e incluso, pasó las pruebas Acid1 y Acid2 en su lanzamiento. Este fue un paso significativo ya que Microsoft estaba luchando por cumplir con los estándares web abiertos con su navegador Internet Explorer.

Otra parte importante de la primera versión de Chrome fue la idea del “sandboxing” o “aislamiento de procesos” que ha llegado hasta nuestros días, con pestañas individuales que permitían mantener a salvo una página aunque se bloqueara otra. Ello ayudó a mejorar la velocidad y la estabilidad de Chrome en general, junto con el motor de JavaScript V8 de Google que la empresa ha ido mejorando en cada versión. Por contra, el consumo de recursos (especialmente memoria RAM) era y es bastante alto.

Primera versión estable de Chrome

Otro lanzamiento relevante llegó en 2012 cuando Google saltó del escritorio a la movilidad con el lanzamiento de la primera versión beta para Android e iOS. Cambio importante también en 2013, cuando Google empezó a usar el nuevo motor de renderizado Blink para Chromium y Chrome.

Desde entonces el desarrollo y las mejoras ha sido constantes. Lo último de este mismo año, son las mejoras en seguridad con el marcado de páginas HTTP como no seguras; el intento de mejora del consumo de recursos o aspectos de la interfaz de usuario con Material Design 2.

2016 vivió un vuelco histórico en navegadores web de escritorio. Era la primera vez que Internet Explorer perdía el número uno a manos de Chrome, algo que no sucedía desde que aquél defenestrara a Netscape y se convirtiera en el gran navegador web de la década de 1990.

Desde entonces, la tendencia se ha consolidado y Chrome camina imparable con una cuota de mercado que se acerca al 65% de cuota de mercado, subiendo mes a mes ante la caída de Firefox por debajo del 10% y la tendencia a la irrelevancia de las soluciones de Microsoft.

Tan importante como la cuota de mercado ha sido la creación de toda una plataforma tecnológica en torno al navegador. Aquí, el gran baluarte ha sido Chromium, el desarrollo de código abierto creado y mantenido a iniciativa de Google, aunque existen otras partes y una comunidad de voluntarios que también contribuyen al proyecto. Sus objetivos son crear una aplicación que se adapte al hardware moderno; ofrecer una interfaz minimalista, intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuario; y ser una tecnología que vaya más allá de la navegación web.

El hecho de que Chromium sea software libre ha permitido usarlo más allá de abri de páginas web, de hecho, el framework para aplicaciones web Electron lo utiliza para su frontend (la parte que ve el usuario), mientras que para el backend (la parte que no ve el usuario) emplea Node.js. En la actualidad aplicaciones como Skype, Slack, GitHub Desktop y los editores de código Visual Studio Code y Atom están construidos con Electron, por lo que Chromium se ha consolidado como esa base tecnológica.

No podemos terminar el cumpleaños de Chrome sin hablar de los Chromebooks, los modelos más destacados de la plataforma de hardware que ha creado Google alrededor de Chrome OS. Tienen su base en el kernel Linux, pero a medio camino entre un cliente para la nube y un portátil tradicional, el navegador es un elemento esencial para ejecutar aplicaciones web.

Ha logrado una gran aceptación en determinados segmentos como el educativo y el próximo objetivo es convertirse en alternativa a Windows. Modelos como el Yoga Chromebook presentados por Lenovo en el IFA confirman que la plataforma de Google pretende saltar a un nuevo nivel, con pantallas 4K y potentes procesadores de Intel.

Toda la plataforma tiene su base en un Chrome que celebra su primera década en el mercado y que tiene al proyecto Chromium como actor esencial para las futuras tecnologías de navegación web. ¡Felicidades!

In case you couldn’t tell…it’s our birthday. Plus, we’ve got a surprise for you this Tuesday. #GoogleChrome pic.twitter.com/nkEEjFEHCB

— Google Chrome (@googlechrome) 1 de septiembre de 2018