La firma Kingston Technology ha presentado el nuevo HyperX Alloy FPS RGB, un teclado mecánico con interruptores Kailh Silver Speed que busca ofrecer un buen valor precio-prestaciones.

Como podemos ver este teclado apuesta por un diseño tradicional, sencillo y sin excesos. El diseño de tecla flotante es todo un acierto, ya que permite destacar el sistema de iluminación LED RGB, y la ausencia de espacios entre las teclas facilita la limpieza y evita la acumulación de suciedad y polvo.

En cuanto a la calidad de construcción el HyperX Alloy FPS RGB está construido en acero y plástico y tiene un marcado enfoque gaming, ya que como anticipamos utiliza interruptores Kailh Silver Speed, que tienen una fuerza de actuación de 40g, un recorrido lineal y un tiempo de respuesta muy rápido. Tienen una vida útil de hasta 70 millones de pulsaciones.

El sistema de iluminación LED RGB que integra es totalmente personalizable y además permite crear macros a través del software NGenuity. A continuación os dejamos un resumen completo con todas las características clave de este nuevo teclado:

Teclado mecánico con interruptores Kailh Silver Speed.

Vida útil: hasta 70 millones de pulsaciones.

Iluminación LED RGB personalizable con cinco niveles de brillo.

Memoria integrada para tres perfiles diferentes.

Conexión: dos conectores USB 2.0, integra un puerto USB 2.0.

Tecnología 100% anti-ghosting.

Utrapolling de 1.000 Hz.

Medidas y peso: 442,26 mm × 129,81 mm × 35,59 mm, 1,1 kilogramos.

Cable tranzado de 1,8 metros desmontable para facilitar su transporte.

Compatible con Windows 7 o superior.

El HyperX Alloy FPS RGB es un teclado que podemos considerar como de gama media-alta y que ha sido diseñado específicamente para jugar. Esto no quiere decir que no podamos utilizarlo para trabajar, pero sus interruptores están pensados para ofrecer una alta velocidad de respuesta, algo que puede ser beneficioso en juegos pero no a la hora de trabajar, así que tenedlo en cuenta.

No tenemos información sobre su precio oficial en España, pero debería rondar los 110-120 euros.