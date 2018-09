Destiny 2: Los Renegados, un bug para obtener equipo inédito

Hace un par de días, algunos jugadores de Destiny 2 descubrieron un “glitch” (un fallo o bug aprovechable a favor del jugador) que les que permitía acceder a una parte de las nuevas áreas de la próxima actualización, Los Renegados (o Forsaken).

Así lo reveló el usuario Ozberk a través de este hilo de Reddit, quien se aprovechó de este fallo y pudo entrar en el área de incursión inédita de la nueva expansión, cinco días antes de su lanzamiento oficial, el próximo 14 de septiembre.

Pero no sólo eso, y es que este jugador además logró encontrar y hacerse con el contenido de uno de los cofres de la incursión Último Deseo (o Last Wish), logrando así obtener parte del nuevo equipo legendario que se introducirá.

Si bien Bungie ya ha tomado cartas en el asunto, tal y como han publicado en este comunicado de corrección de errores, parece ser que tan sólo han bloqueado el acceso al contenido de los cofres de la incursión, sin haberse confirmado todavía si se puede acceder aún a esta nueva zona.

Sin embargo, la noticia que más destaca es el hecho de que la compañía ha declarado que todos aquellos jugadores que lograron hacerse con el equipo legendario, podrán conservarlo: “Ninguna de las recompensas que han otorgado será anulada“.

Sin duda un detalle con los jugadores que han dedicado este enorme esfuerzo para encontrar y explotar este pequeño fallo, y algo que ha enfadado al resto de jugadores. Y es que parece que algunos usaron este error, combinado con otro fallo, para restablecer el cofre y poder abrirlo una y otra vez hasta obtener el conjunto completo de armas y equipo.

Cómo acceder a esta zona de Destiny 2: Los Renegados

Antes de nada, debemos avisar que esta guía puede contener algunos spoils para aquellos que no hayan completado Destiny 2, así como del contenido de la expansión; leed bajo vuestra cuenta y riesgo.

Como podemos ver en el vídeo, esta odisea comenzará desde Rheasilvia en La Ciudad Onírica. Tal y como recomiendan los jugadores que han logrado acceder a esta zona, es recomendable equiparse con espadas y unas buenas botas de salto para poder hacer frente a este juego de plataformas.

A través de fallos de texturas y caminos invisibles, pondremos rumbo a un área llamada la Torre de Ojos Abiertos, una zona de la nueva incursión, hasta llegar finalmente a La Última Aguja, donde se encontraba este cofre oculto con equipamiento de la incursión.

Otra de las grandes filtraciones que ha supuesto la obtención de este equipo, es la aparición del nuevo lore de Destiny y Destiny 2, algunas de las cuales hablan sobre “La Gran Cacería”: una historia que gira en torno al sacrificio de los Ahamkara, la misteriosa raza de seres dracónicos de Destiny.